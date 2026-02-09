Advertisement
trendingNow13102949
Hindi Newsलाइफस्टाइलअकेले हैं तो क्या गम है! इस वैलेंटाइन वीक सिंगल खुद को पैम्पर करने के लिए अपनाएं ये 5 शानदार तरीके

अकेले हैं तो क्या गम है! इस वैलेंटाइन वीक सिंगल खुद को पैम्पर करने के लिए अपनाएं ये 5 शानदार तरीके

Valentine Day Celebration Tips For Singles: फरवरी का महीना यानि प्यार का महीना शुरू हो गया है और आज तीसरा दिन चॉकलेट डे के रूप में मनाया जाता है. अगर आप सिंगल हैं और खुद को इस वैलेंटाइन वीक पैम्पर करना चाहते हैं, तो आपको शानदार तरीका बताते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:49 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अकेले हैं तो क्या गम है! इस वैलेंटाइन वीक सिंगल खुद को पैम्पर करने के लिए अपनाएं ये 5 शानदार तरीके

Valentine Day Celebration Tips For Singles:  फरवरी के महीने को प्यार का महीना कहा जाता है. ये वीक कपल्स के लिए काफी ज्यादा खास होते हैं. कई कपल्स अपने पार्टनर को इस वीक पर कई तरह-तरह से स्पेशल फील करवाते हैं. कपल्स वैलेंटाइन वीक का इंतजार बेसब्री से इंतजार भी करते हैं. अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो सिंगल होते हैं और कपल्स को देखकर जलते रहते हैं और इस वीक खुद की लाइफ को बोरिंग समझते हैं. ऐसा जरूरी नहीं होता है कि हर कोई मिंगल ही हो. अगर आपको भी  पार्टनर की कमी महसूस होती हैं, तो आज ये खबर आपके लिए बेस्ट होने वाली है. खुद को प्रैम्पर करने का आज आपको कमाल के तरीके को बताते हैं, जिसको फॉलो करके आपको खुद से ये कहें सकेंगे कि आई लव मी. आइए आपको बताते हैं.
 

सिंगल खुद को वैलेंटाइन वीक पर पैम्पर कैसे करें?

1. मी-टाइम 

Add Zee News as a Preferred Source

अगर आप इस वैलेंटाइन वीक खुद को अकेला समझ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर बेस्ट हैं. आप मी-टाइम अपना सकते हैं. मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देकर खुदकर रिलैक्सेशन महसूस करवा सकते हैं. स्किन केयर रूटीन फॉलो आप कर सकते हैं. खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बीता सकते हैं.
 

2. दोस्तों के साथ मस्ती

अगर आप  इस वैलेंटाइन वीक कपल से जलने की जगह पर खुद को प्रैम्पर करेंगे तो आपके लिए काफी बेहतर होगा. इस पूरे वीक आप अपने दोस्तों के साथ समय बीता सकते हैं. आप अपने ही जैसे सिंगल लोगों के साथ में बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं.
 

3. मूवी 

अगर आप सिंगल हैं और इस वैलेंटाइन वीक खुद को खुद से खुश रखना चाहते हैं, तो आप मूवी देखने का प्लान बना सकते हैं. अपने पसंद के कोने और दोस्तों के साथ समय अच्छे से बीता सकते हैं.
 

4. सोशल मीडिया से दूर

आपको सोशल मीडिया पर इस समय ज्यादा एक्टिव नहीं रहना चाहिए. इस समय आपको लवी-डवी पोस्ट देखने को मिलेगी जो आपको अंदर से परेशान करेंगी.
 

5. खुद को गिफ्ट 

आप सिंगल हैं इसलिए कोई गिफ्ट देगा इसका इंतजार आपको बिल्कुल नहीं करना है. आपको इस वीक हर डे के हिसाब से खुद को गिफ्ट दे सकते हैं.

 

चॉकलेट डे पर दिन को यादगार बनाने के लिए पार्टनर को भेजें ये रोमांटिक शायरियां  

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

singles Valentine DayValentine Day Week 2026Valentine Day Celebration tips for singles

Trending news

भारत माता की जय से नहीं...ओवैशी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
Aaduddin Owaisi
भारत माता की जय से नहीं...ओवैशी ने क्यों कहा- हम बहादुर शाह जफर को क्या जवाब देंगे?
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
mohan bhagwat news
75 की आयु के बाद बिना दायित्व काम करना चाहिए... भागवत ने बताई पद पर होने की वजह
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
Murshidabad News in Hindi
10 फरवरी की हुंकार, 11 फरवरी का टकराव? क्या मुर्शिदाबाद बन रहा अगला फ्लैशपॉइंट
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
Nepal
भारत के साथ नेपाल सीमा चौकियां 72 घंटे के लिए बंद रहेंगी, आखिर क्या है वजह?
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
Vaishno Devi
वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दोगुना हुआ इंश्योरेंस, दोगुना हुआ बीमा
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
Weather
सर्दी खत्म या मौसम देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
Punjab news in hindi
पंजाब के शाही इमाम पर लुधियाना में ईंट-पत्थरों से हमला, मारे थप्पड़, मचा हड़कंप
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
Hounted
भयानक आवाजें, सफेद साड़ी में ट्रैक पर दौड़ती महिला, देश का सबसे डरावना रेलवे स्टेशन
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
Mohan Bhagwat
'सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं SC-ST...', संघ प्रमुख के पद को लेकर मोहन भागवत का बड़ा बयान
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?
Navjot Sidhu
500 करोड़, PPCC पर निशाना और मोदी की तारीफ; क्या BJP में जगह देख रही सिद्धू फैमिली?