अब मीठा खाने पर नहीं होगा पछतावा! ये 5 ऑप्शन आपकी क्रेविंग और सेहत दोनों का रखेंगे ख्याल

Healthy Sweets Options: सफेद चीनी स्वाद में भले ही अच्छी लगे, लेकिन इमसें पाया जाने वाला सुक्रोज, मोटापे और डायबिटीज जैसे गंभीर बीमारियों का कारण बन जाते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको हेल्दी शुगर ऑप्शन बताएंगे..

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Feb 07, 2026, 09:29 PM IST
Healthy Sweets Options: सफेद चीनी या रिफाइंड शुगर आज हमारी रसोई की एक जरूरी आदत बन चुकी है, जिसका इस्तेमाल सुबह की चाय से लेकर तमाम मिठाइयों के लिए किया जाता है. हालांकि ये सफेद चीनी सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकती है. इसका लगातार इस्तेमाल करने से मोटापे के साथ-साथ डायबिटीज की समस्या बढ़ जाती है. इसके साथ-साथ ये बॉडी को अंदर से बीमार बताया है. इसका असर शरीर पर ऐसा होता है कि हेल्थ एक्सपर्ट इसे 'साइलेंट किलर' का नाम देते हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको शुगर के हेल्दी ऑप्शन बताएंगे...

 

खजूर
अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं और सफेद चीनी को आहार में लेते हैं, तो तुरंत बंद कर लें. इसके बजाय आहार में मीठे की जगह इन पांच विकल्पों को शामिल कर सकते हैं जो सफेद चीनी से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं. पहला है खजूर. बाजार में दो तरीके के खजूर मिलते हैं. एक प्राकृतिक रूप से पके हुए और दूसरे गुड़ में पके हुए. दोनों ही खजूर के अपने फायदे हैं, लेकिन मीठे की तलब को कम करने के लिए प्राकृतिक रूप से पके हुए खजूरों का सेवन करना लाभकारी रहता है. ये स्वाद में तो मीठे होते ही हैं, लेकिन साथ ही हॉर्मोन्स को संतुलित करने का काम करते हैं.

नारियल चीनी
दूसरा विकल्प है नारियल चीनी. नारियल के रस से बनी चीनी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है, जो शुगर को रक्त में तेजी से नहीं बढ़ाती है, और इसमें खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. लेकिन हां, इसमें कैलोरी ज्यादा होती है. इसका उपयोग रोजमर्रा की सफेद चीनी की जगह किया जा सकता है.

 

स्टीविया
तीसरा विकल्प है स्टीविया, जिसे मीठी तुलसी के नाम से भी जाना जाता है. इससे बने उत्पाद जीरो कैलोरी और जीरो शुगर वाले होते हैं, लेकिन यह हल्के मीठे और कड़वे स्वाद के साथ आती है. खास बात ये है कि स्टीविया का सेवन करने से शुगर लेवल नहीं बढ़ता है. इसके अलावा, स्टीविया का उपयोग हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, गैस एसिडिटी, त्वचा के रोग आदि के इलाज में भी किया जा सकता है.

 

मिश्री
चौथा विकल्प है धागे वाली मिश्री. धागे वाली मिश्री मीठी होती है, लेकिन ये पेट को ठंडक पहुंचाती है और पाचन में सहायता करती है. इसके अलावा, इसमें सफेद चीनी की तुलना में कम कैलोरी होती है. पांचवा विकल्प है गुड़ या गुड़ से बनी शक्कर. गुड़ या गुड़ से बनी शक्कर बाजार में आसानी से मिल जाती है. ये चीनी की तुलना में कम नुकसानदेह होती है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

