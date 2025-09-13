डार्क अंडरआर्म्स की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा? जल्द छुटकारा पाने के लिए अपनाएं 5 घरेलू नुस्खे!

Remedies For Whitening Underarms: लड़कियों को स्लीवलेस पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन कुछ लड़कियों को डार्क अंडर आर्म्स की दिक्कत काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से अपने पसंद के आउटफिट्स नहीं पहन पाते हैं और साथ ही लोगों के सामने शर्मिंदा भी होना पड़ता है आज आपको बताते हैं कि कैसे आप डार्क अंडरआर्म को क्लियर हमेशा के लिए कर सकते हैं ये उपाय आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं. अगर आप कुछ महीनों में अपने अंडरआर्म को साफ करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को आप रोजाना लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

काले अंडरआर्म को कैसे करें क्लियर?



1. नींबू का रस

काले अंडरआर्म को साफ करने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको रगड़कर आप काले अंडरआर्म को साफ कर सकते हैं. त्वचा से डार्क पैचेज को कम करने का काम करता है.



2. बेसन और दही

अगर आप काले अंडरआर्म को साफ करना चाहते हैं, तो आप बेसन और दही के पेस्ट को अंडरआर्म पर लगा सकते हैं. 2 महीने में आपको बहुत अच्छा असर भी देखने को मिल सकता है.



3. हल्दी और एलोवेरा

काले अंडरआर्म को महीनेभर में साफ करने के लिए आपको हल्दी और एलोवेरा को अंडरआर्म पर अच्छे से रगड़ना चाहिए, इसको लगाने से आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं.



4. चावल का आटा

चावल के आटा से आप काले अंडरआर्म पर अच्छे से स्क्रब करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं. बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन अंडरआर्म हटने में समय लगेगा लेकिन आपको असर देखने को मिलेगा. चावल के आटे को आप अपने चेहरे पर भी लगा सकती हैं.

5. चीनी का स्क्रब

अगर आप डार्क पिगमेंटेशन अंडरआर्म को हटाना चाहते हैं, तो आप चीनी का स्क्रब करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं. पसीना, बदबू व गंदगी की परेशानी भी दूर हो सकती है. ये आपके चेहरे के कालेपन को साफ करने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है.



