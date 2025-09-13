डार्क अंडरआर्म्स की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा? जल्द छुटकारा पाने के लिए अपनाएं 5 घरेलू नुस्खे!
Advertisement
trendingNow12920307
Hindi Newsलाइफस्टाइल

डार्क अंडरआर्म्स की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा? जल्द छुटकारा पाने के लिए अपनाएं 5 घरेलू नुस्खे!

Remedies For Whitening Underarms:  अगर आप डार्क अंडर आर्म्स की वजह से स्लीवलेस नहीं पहन पा रही हैं, तो आपको बताते हैं कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं?

 

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 13, 2025, 12:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डार्क अंडरआर्म्स की वजह से होना पड़ता है शर्मिंदा? जल्द छुटकारा पाने के लिए अपनाएं 5 घरेलू नुस्खे!

Remedies For Whitening Underarms:  लड़कियों को स्लीवलेस पहनना काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन कुछ लड़कियों को डार्क अंडर आर्म्स की दिक्कत काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से अपने पसंद के आउटफिट्स नहीं पहन पाते हैं और साथ ही लोगों के सामने  शर्मिंदा भी होना पड़ता है आज आपको बताते हैं कि कैसे आप डार्क अंडरआर्म को क्लियर हमेशा के लिए कर सकते हैं ये उपाय आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं. अगर आप कुछ महीनों में अपने अंडरआर्म को साफ करना चाहते हैं, तो कुछ चीजों को आप रोजाना लगा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

काले अंडरआर्म को कैसे करें क्लियर?
 

1. नींबू का रस

Add Zee News as a Preferred Source

काले अंडरआर्म को साफ करने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको रगड़कर आप काले अंडरआर्म को साफ कर सकते हैं. त्वचा से डार्क पैचेज को कम करने का काम करता है.
 

2. बेसन और दही

अगर आप काले अंडरआर्म को साफ करना चाहते हैं, तो आप बेसन और दही के पेस्ट को अंडरआर्म पर लगा सकते हैं. 2 महीने में आपको बहुत अच्छा असर भी देखने को मिल सकता है.
 

3. हल्दी और एलोवेरा 

काले अंडरआर्म को महीनेभर में साफ करने के लिए आपको हल्दी और एलोवेरा को अंडरआर्म पर अच्छे से रगड़ना चाहिए, इसको लगाने से आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं.
 

इसे भी पढ़ें: पिंपल्स ने छीन ली है चेहरे की खूबसूरती? इन 5 चीजों से मिल सकती है बेदाग त्वचा!

 

4. चावल का आटा 

चावल के आटा से आप काले अंडरआर्म पर अच्छे से स्क्रब करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं. बहुत ज्यादा डार्क पिगमेंटेशन अंडरआर्म हटने में समय लगेगा लेकिन आपको असर देखने को मिलेगा. चावल के आटे को आप अपने चेहरे पर भी लगा सकती हैं.

 

5. चीनी का स्क्रब 

अगर आप डार्क पिगमेंटेशन अंडरआर्म को हटाना चाहते हैं, तो आप चीनी का स्क्रब करके भी इससे छुटकारा पा सकते हैं. पसीना, बदबू व गंदगी की परेशानी भी दूर हो सकती है. ये आपके चेहरे के कालेपन को साफ करने के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है. 
 

 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)  

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

dark underarmsdark underarms home remediesunderarms darkness remedy

Trending news

PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
PM Modi
PM ने मिजोरम को दी करोड़ों की सौगात, फिर क्यों मांगी माफी? संबोधन की 5 बड़ी बातें
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
Rafale fighter jets
'मेक इन इंडिया' का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट, IAF ने की सरकार से इस सौदे की डिमांड
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
Sushila Karki
सुशीला कार्की को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- भारत नेपाल की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
Supreme Court
अब जमानत पर नहीं चलेगी टालमटोल! सुप्रीम कोर्ट ने सभी अदालतों को दिया निर्देश
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
Weather
अभी भी नहीं थमा है मानसून, इन राज्यों में जमकर होगी बारिश, IMD ने दी चेतावनी
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
PM Modi
PM Modi Manipur Visit Live Update: पीएम मोदी ने मिजोरम को दी पहली रेलवे लाइन, करोड़ों की सौगात के बावजूद क्यों मांगी माफी?
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
Nepal
नेपाल की अंतरिम सरकार का भारत ने किया स्वागत, संसद भंग होते ही सामने आई चुनावी तारीख
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
Jammu Kashmir
कश्मीर को पार्सल ट्रेन की सौगात, पूरा हुआ किसानों का सपना, जानिए मुनाफे का गुणागणित
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
DNA
कौन था आतंक का बाबा वेंगा, कट्टरपंथी भाषण सुन दहशतगर्द खोलने चले थे 'मौत की फैक्टरी'
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
Hassan
हासन में गणपति विसर्जन के दौरान ट्रक ने मारी श्रद्धालुओं को टक्कर, 8 की मौत कई घायल
;