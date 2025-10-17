Advertisement
दांतों पर जमे जिद्दी पीले प्लाक को हटाने के लिए अपनाएं ये 5 घरेलू नुस्खे, चमक जाएगी बत्तीसी!

Yellow Plaque Removal At Home:  दांतों का साफ होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप दांतों पर जमे जिद्दी पीले प्लाक को हटाना चाहते हैं, तो आइए आपको बताते हैं, कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं?

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 17, 2025, 11:00 AM IST
Yellow Plaque Removal At Home:  अपनी स्माइल को बरकरार रखने के लिए आपके दांतों का साफ होना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अपने दांतों को साफ रखने के लिए रोजाना टूथपेस्ट तो आपको जरूर करना चाहिए, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोगों के दांतों पर जिद्दी पीले प्लाक जमा हो जाते हैं, जो दिखने में भी काफी ज्यादा बेकार नजर आते हैं, काफी कुछ करने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. सांसों से दुर्गंध भी आने लगती है, जिससे सबके सामने खड़ा होना तक मुश्किल हो जाता है, इसी चीजों से छुटकारा पाने के लिए लोग ट्रीटमेंट का सहारा लेने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं, आइए आपको बताते हैं, कैसे आप इससे आसानी से छुटकारा घरेलू चीजों से पा सकते हैं. 
 

दांतों पर जमे जिद्दी पीले प्लाक को कैसे हटाएं? 
 

1. बेकिंग सोडा

अगर आप दांतों पर जमे जिद्दी पीले प्लाक को हटाना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा को आपको ब्रश में लगाना है और फिर हल्के-हल्के हाथों से साफ करना है. 
 

2. नमक के पानी से कुल्ला 

दांतों की गदंगी को साफ करने के लिए आप नमक के पानी से कुल्ला भी कर सकते हैं. इससे साफ करने से दांतों पर जमे जिद्दी पीले प्लाक को आप आसानी से साफ कर सकते हैं. नमक के पानी से कुल्ला करने से बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं.
 

3. एप्पल साइडर सिरका

एप्पल साइडर सिरका का इस्तेमाल आप दांतों पर जमे प्लाक को निकालने के लिए कर सकते हैं. आपको इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में नहीं करना है.
 

4. नारियल का तेल

नारियल का तेल दाग-धब्बों को साफ करने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. नारियल के तेल को 10-15 मिनट तक दांतों पर रगड़ना आपको रोजाना करना चाहिए, इसको करने से आप दिक्कत को दूर कर सकते हैं.
 

5. केले के छिलके 

अगर आप दांतों के पीले जिद्दी प्लाक से परेशान हैं, तो आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके दांतों को कई हद तक साफ करने में मददगार साबित होता है.
 

