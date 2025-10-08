Advertisement
लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 नेचुरल स्क्रब, होंठ बनेंगे पिंक और सॉफ्ट

Dark Lips Home Remedies:

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 08, 2025, 01:28 PM IST
लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए बेस्ट हैं ये 5 नेचुरल स्क्रब, होंठ बनेंगे पिंक और सॉफ्ट

Dark Lips Home Remedies:  आजकल हर किसी की चाहत खूबसूरत और गुलाबी होंठों की होती है लेकिन धूप और केमिकल लिपस्टिक के ज्यादा इस्तेमाल से काले होंठों की दिक्कत काफी ज्यादा होने लगती है, जिससे हर कोई काफी ज्यादा परेशान रहता है. अगर आप भी पिगमेंटेड लिप्स की समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं, आप इससे कैसे आसानी से छुटकारा पा सकते हैं. अगर आप नेचुरल स्क्रब को रोजाना करते हैं, तो आपकी समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है, आइए आपको दिखाते हैं.
 

लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए क्या करें?
 

1. शहद और शुगर स्क्रब

अगर आप लिप पिगमेंटेशन को हटाना चाहते है, तो आप शहद और शुगर स्क्रब कर सकते हैं. आपको एक कटोरी लेनी है और फिर उसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच ब्राउन शुगर आपको लेकर पेस्ट बनाकर लगा लेना है.
 

2. नींबू और शहद स्क्रब

 लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए नींबू और शहद स्क्रब भी होंठों में कर सकते हैं. इसमें आपको एक कोटरी लेनी है और फिर 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, चीनी इन चीजों को मिलाना है और अपने होंठों पर लगाना है.
 

3. नारियल तेल और कॉफी स्क्रब

अगर आप होंठों के कालेपन से परेशान हैं, तो आप नारियल तेल और कॉफी स्क्रब को होंठों पर करके नेचुरली पिंक आप बना सकते हैं, इसको करने से डेड स्किन हटाने के साथ ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है.
 

4. गुलाब की पंखुड़ियां और मिल्क स्क्रब

लिप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए गुलाब की पंखुड़ियां और मिल्क स्क्रब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये आपके होंठों के कालेपन को निकालने के लिए मददगार साबित होते हैं.
 

5. एलोवेरा और हल्दी स्क्रब

एलोवेरा और हल्दी स्क्रब भी होंठों के कालेपन को दूर करने के लिए आपकी मदद करता है आपको इसका इस्तेमाल रोजाना भी करना चाहिए.
 

इसे भी पढ़ें: करवाचौथ के लिए चुनें 5 तरह के लिपस्टिक शेड्स, सुहागन महिलाओं का लुक दिखेगा चांद जैसा
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. 

 

