गोटेदार से लेकर डिजाइनदार! जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल के लिए चुने ये 5 सुदंर पोशाक!

Janmashtami Dress For Laddu Gopal: जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाने के साथ-साथ हर जगह उल्लास भरा दिन भी होता है. इस खास मौके पर आप लड्डू गोपाल को सुंदर-सुंदर पोशाकों से उनको सजा सकती हैं. आजकल बाजारों में अलग-अलग तरह की पोशाके आ गई है, जो एक बार देखकर ही मन को मोह जाती है. अगर आप भी इस तरह से कुछ देख रही हैं, तो आपको दिखते हैं, कुछ गोटेदार से लेकर डिजाइनदार लड्डू-गोपाल के लिए रंगीन पोशाके.



1. हरे रंग की पोशाक

जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल को सुंदर दिखाना चाहती हैं, तो इस तरह से हरे रंग की पोशाक को आप पहना सकती हैं. ये लड्डू-गोपाल को एक भव्य लुक देने के लिए काफी जरूरी है. पत्तियों या फूलों के डिजाइन के साथ आप घर पर भी बना सकती हैं.





2. लाल रंग की पोशाक

लड्डू-गोपाल पर इस तरह की लाल रंग की पोशाक काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगी. उनको एक एक खास और भव्य लुक देने के लिए आप उनको इस तरह से कुछ पहना सकते हैं. अगर आपको सिलाई करनी आती है, तो आप घर पर भी बना सकती हैं.







3. गुलाबी रंग की पोशाक

आप इस तरह से मुकुट के साथ में गुलाबी रंग की पोशाक को भी पहना सकते हैं. पहनने के बाद लड्डू गोपाल जी काफी ज्यादा सुंदर दिखेंगे. हर कोई पूछेगा कहां से लाएं पोशाक.







4. गोटा डिजाइनों वाली पोशाक

जन्माष्टमी पर अगर आप लड्डू गोपाल जी को सबसे खूबसूरत बनाना चाहती हैं,तो इस तरह से गोटा डिजाइनों वाली पोशाक को आप पहना सकते हैं. फूलों के पैटर्न वाली भी आप पहना सकती हैं.







5. नीले रंग की पोशाक

जन्माष्टमी को खास बनाने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण को नीले रंग की पोशाक को आप पहना सकते हैं. लड्डू-गोपाल को एक दिव्य और सुंदर लुक देने के लिए ये अच्छी रहेगी.

