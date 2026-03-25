चिलचिलाती गर्मी में घर को ठंडा रखने के लिए लगा दें ये 5 पौधे, शरीर भी रहेगा ठंडा और तरोताजा

Best Indoor Plants In Summer: चिलचिलाती गर्मी आते ही शरीर का काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता है. अपने घर को ठंडा रखने के लिए लोग तरह-तरह के तरीको को अपनाते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. अगर आप भी घर को कूल-कूल रखना चाहते हैं, तो इंडोर प्लांट एकदम बेस्ट माने जाते हैं. सिर्फ घर ठंडा ही नहीं बल्कि नमी और साफ वातावरण भी रखते हैं. अगर आपको गर्मी ज्यादा लगने लगी है, तो आप घर को कुछ खास तरीके से पौधों से हरा-भरा रख सकते हैं. ऐसा करने से आपका घर सुंदर भी लगेगा और आपको ताजगी भी मिलती रहेगी.



आपको अपने घर के आस-पास पौधों को जरूर लगाना चाहिए. ये आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं. गर्मी में तेज धूप से आए हो और घर के अंदर भी ठंडक ना मिले तो क्या ही फायदा. अगर आप भी वातारण को साफ और कूल-कूल घर को रखना चाहते हैं, तो आज आपको 5 तरह के पौधों के बारे में बताते हैं, जो आपको घर पर जरूर लगाने चाहिए. आइए आप भी जान लीजिए,



घर को ठंडा रखने के लिए बेस्ट इनडोर प्लांट्स

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1. स्नेक प्लांट

अगर आप समर सीजन में घर की ठंडक को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं. ये घर को खूबसूरत भी रखता है और हवा को शुद्ध रखने में भी मददगार होता है. इसको अगर आप घर पर लगाते हैं, तो ये कम रोशनी में भी ग्रो हो जाते हैं.



2. मनी प्लांट

आप अपने कमारे में मनी प्लांट को भी सजाकर रख सकते हैं. ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देने के साथ-साथ घर को ठंडा रखने का भी काम करता है. ये घर की खूबसूरती को भी बढ़ा देता है. इसमें आप एक बार ही मिट्टी और पानी में रख सकते हैं.



3. एलोवेरा

एलोवेरा को भी आप घर पर लगा सकते हैं. ये कई सारी चीजों में इस्तेमाल आप कर सकते हैं. हवा को शुद्ध रखने के लिए इसको आप लगा सकते हैं. एलोवेरा औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है, जो आपकी स्किन और हेयर के लिए बेस्ट माना जाता है.



4. रबर प्लांट

रबर प्लांट को भी आप घर पर सजाकर रख सकते हैं. हवा में नमी बनाए रखने के साथ-साथ घर में कूलिंग बनाएं रखने के लिए ये फायदेमंद होता है. दिखने में भी ये बेहद ही खूबसूरत होते हैं.



5. स्पाइडर प्लांट

स्पाइडर प्लांट को भी आप अपने घर में सजा सकती हैं. ये घर को खूबसूरत रखने और अपने घर को ठंडा बनाए रखने के लिए आप इसको घर के किसी भी कोनों में लगा सकती हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.