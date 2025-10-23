Advertisement
Winter Diet Tips: सर्दियों में इन 5 वजहों से बढ़ता है वजन, कंट्रोल करने के लिए तुरंत छोड़ दें ये आदतें

Winter Diet Tips: सर्दियों में खानपान बदल जाता है. ये वही मौसम है, जिसमें वजन बढ़ता है. आपको यहां उन कारणों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से वजन बढ़ता है. साथ ही वजन कंट्रोल करने का तरीका और कुछ टिप्स सुझाए गए हैं. 

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:18 PM IST
Winter Diet Tips: सर्दी की मौसम दस्तक दे चुका है. दीवाली के बाद ठंक का एहसास भी हो रहा है. इस मौसम में तेजी से वजन बढ़ता है. यही वजह है कि बढ़ते हुए वजन से परेशान लोगों के लिए यही चिंता सताती है कि आखिर सर्दियों में वजन बढ़ने से कैसे रोका जाए. इसे जानने से पहले हम यहां ये जानेंगे कि इस मौसम में आखिर वजन क्यों बढ़ता है. एस लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे कई वजहें होती हैं. सर्दी के मौसम में ठंड बढ़ने के कारण लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं, जैसे सुबह टहलना या जिम जाना छोड़ देते हैं. जब शरीर कम एक्टिव होता है, तो कैलोरी खर्च नहीं होती, और धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है. 

इतना ही नहीं, सर्दियों में खाने-पीने की चीजें भी ज्यादा स्वादिष्ट और भारी होती हैं. ठंड के कारण लोग अक्सर मीठा, तला-भुना और ज्यादा कैलोरी वाला खाना पसंद करते हैं. यही वजह है कि वजन में इजाफा होता है. वजन बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि ठंड के दिनों में लोग धूप में कम बैठते हैं, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. यह कमी मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे वजन बढ़ सकता है. नीचे हम जानेंगे वनज बढ़ने के 3 बढ़ने के 3 कारण और इसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी टिप्स.

सर्दियों में वजन बढ़ने के 5 कारण

  1. ज्यादा कैलोरी वाला खाना- सर्दियों में हम ज्यादा चाय, सूप, मिठाई और गर्म स्नैक्स खाते हैं.
  2. कम एक्टिविटी- ठंड के कारण लोग घरों में रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, जिससे कैलोरी कम बर्न होती है.
  3. मेटाबॉलिज्म धीमा होना- शरीर सर्दियों में कम ऊर्जा जलाता है. जिससे फैट जमा होता है और वजन बढ़ता है.
  4. कम पानी पीना- ठंड में प्यास कम लगती है, तो पानी कम पीने से मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है. इससे वजन बढ़ता है.
  5. ज्यादा नमक और चीनी- गज्जक, चिक्की जैसी चीजें ज्यादा खाने से कैलोरी बढ़ जाती है. सर्दियों में लोग यह फूड बहुत खाते हैं.

सर्दियों में वजन कंट्रोल करने के लिए इन चीजों से बचें

  • तले हुए और जंक फूड
  • ज्यादा शक्कर वाली मिठाइयां
  • प्रोसेस्ड मांस (जैसे बेकन, सॉसेज)
  • ज्यादा फैट वाले चीज़ें (जैसे मक्खन, मार्जरीन)

सर्दियों में वजन कंट्रोल करने के लिए क्या करें?

लीन डाइट लें.  दाल मछली, अंडे, पनीर डाइट में शामिल करें. साबुत अनाज में मक्का, बाजरा, जई का सेवन करें. ताजी मौसमी सब्जियां खाएं. फलों में सेब, संतरा, पपीता खाएं. इसके साथ ही रनिंग करें. जिम जाएं और योगा करें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

Winter diet tipscontrol weight

