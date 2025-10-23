Winter Diet Tips: सर्दियों में इन 5 वजहों से बढ़ता है वजन, कंट्रोल करने के लिए तुरंत छोड़ दें ये आदतें

Winter Diet Tips: सर्दियों में खानपान बदल जाता है. ये वही मौसम है, जिसमें वजन बढ़ता है. आपको यहां उन कारणों के बारे में बताया गया है, जिनकी वजह से वजन बढ़ता है. साथ ही वजन कंट्रोल करने का तरीका और कुछ टिप्स सुझाए गए हैं.
Winter Diet Tips: सर्दी की मौसम दस्तक दे चुका है. दीवाली के बाद ठंक का एहसास भी हो रहा है. इस मौसम में तेजी से वजन बढ़ता है. यही वजह है कि बढ़ते हुए वजन से परेशान लोगों के लिए यही चिंता सताती है कि आखिर सर्दियों में वजन बढ़ने से कैसे रोका जाए. इसे जानने से पहले हम यहां ये जानेंगे कि इस मौसम में आखिर वजन क्यों बढ़ता है. एस लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसके पीछे कई वजहें होती हैं. सर्दी के मौसम में ठंड बढ़ने के कारण लोग शारीरिक गतिविधियां कम कर देते हैं, जैसे सुबह टहलना या जिम जाना छोड़ देते हैं. जब शरीर कम एक्टिव होता है, तो कैलोरी खर्च नहीं होती, और धीरे-धीरे वजन बढ़ने लगता है.
इतना ही नहीं, सर्दियों में खाने-पीने की चीजें भी ज्यादा स्वादिष्ट और भारी होती हैं. ठंड के कारण लोग अक्सर मीठा, तला-भुना और ज्यादा कैलोरी वाला खाना पसंद करते हैं. यही वजह है कि वजन में इजाफा होता है. वजन बढ़ने के पीछे एक वजह ये भी होती है कि ठंड के दिनों में लोग धूप में कम बैठते हैं, जिससे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. यह कमी मेटाबॉलिज्म यानी शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता को कम कर देती है, जिससे वजन बढ़ सकता है. नीचे हम जानेंगे वनज बढ़ने के 3 बढ़ने के 3 कारण और इसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी टिप्स.
लीन डाइट लें. दाल मछली, अंडे, पनीर डाइट में शामिल करें. साबुत अनाज में मक्का, बाजरा, जई का सेवन करें. ताजी मौसमी सब्जियां खाएं. फलों में सेब, संतरा, पपीता खाएं. इसके साथ ही रनिंग करें. जिम जाएं और योगा करें.
