ऑफिस वाले तो आपको नहीं समझ रहे हैं 'Toxic Co-Worker?', ऐसे 5 संकेत जिससे लगा सकते हैं पता

Toxic Co Worker Signs: अक्सर कॉर्पोरेट में आपको दो तरह के लोग मिलते हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे आपको बुरा बना देते हैं लेकिन वो आपके मुंह के सामना अच्छे बनने का दिखावा करते हैं. साथ काम करने वाले लोग भी आपके अनुभव को अच्छा या बुरा भी कर सकते हैं. इसलिए आपको सभी जगहों पर अच्छा नही बनना चाहिए. कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि ऑफिस के कुछ लोग आपसे गलत तरीके से बात करते हैं या अच्छे से नहीं रहते हैं और आप उनकी चलाकियों को पहचान भी नहीं पाते हैं और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारा व्यवहार टीम के माहौल को पूरा खराब करके रख देता है ये भी हमें पता नहीं होता है.



कई बार हमारे अंदर भी काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो पूरे माहौल को खराब करती है लेकिन हमें इस बात का अंदाजा नहीं होता है और हम लोगों को ही बुरा समझ बैठते हैं लेकिन आज आपकी के गलतफहमी को दूर करके आपको ऐसे 5 संकेत के बारे में बताते हैं कि जिससे पता आप लगा सकते हैं कि कहीं आपके ऑफिस का वो 'Toxic Co-Worker' आप तो नहीं है?



'Toxic Co-Worker' की पहचान



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1. अपनी गलती नहीं मानते

कुछ काम ऑफिस में ऐसे होते हैं, जो आपसे गलत हो जाते हैं लेकिन गलतियों के बाद भी अगर आप इन चीजों को नहीं मानते हैं, तो ऑफिस वाले लोग आपसे परेशान हो जाते हैं और आपको एक टॉक्सिक को-वर्कर समझ लेते हैं. दूसरों पर गलती की बजाय आपको खुद को भी देखना चाहिए.



2. गॉसिप का सेंटर

अगर आप ऑफिस में इधर की बात उधर करते हैं, तो आप एक टॉक्सिक को-वर्कर हैं पर्सनल लाइफ या उनकी गलतियों पर हर एक इंसान के पास जा-जाकर बोलते हैं, तो आप काफी ज्यादा टॉक्सिक हैं और नेगेटिविटी ही आपसे फैल रही है.



3. बीच में टोकना

अगर आप ऑफिस में दूसरों की बात को काटकर खुद बीत में बोल जाते हैं, तो ये आदत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है और आपको बदलने की जरूरत है. आप दूसरों के विचारों का सम्मान नहीं करते हैं, तो आप एक टॉक्सिक को-वर्कर कहलाते हैं.



4. शिकायत करना

अगर आप ऑफिस में हो रही हर एक छोटी सी छोटी चीजों की शिकायत करते हैं, तो आपको ये आदत बदल लेनी चाहिए. समाधान देने के बजाय सिर्फ शिकायत अगर आप करते हैं, तो आप एक टॉक्सिक को-वर्कर हैं.



5. खुद को सही साबित

अगर गलती करने के बाद भी आप गलतियों को नहीं मानते हैं और खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं, तो आप एक टॉक्सिक को-वर्कर हैं और आपकी ये आदत ऑफिस में किसी को भी पसंद नहीं आती है.



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(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)