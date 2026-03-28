10x10 के छोटे कमरे में फाइव स्टार जैसा लग्जरी फील पाने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट Gen Z तरीके, पड़ोस वाले भी करेंगे तारीफ

Smart Gen Z Tricks: आजकल लोग बड़े और आलीशान घर में रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यही नहीं छोटे स्पेस को स्मार्ट तरीके से डिजाइन करना भी काफी ज्यादा पसंद होता है लेकिन कई बार ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार अपने छोटे से कमरे को ऐसा क्या टच दें जो दिखने में भी खूबसूरत हो और कमरे को बिल्कुल फाइव स्टार जैसा लग्जरी बना दें. आपको बता दें आजकल के Gen Z अपने छोटे-छोटे कमरों को सजाने में एकदम माहिर हो चुके हैं. उनका कमरा अगर आप देखेंगे तो किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं लगता है. अगर आपका कमरा भी 10x10 का बहुत छोटा सा कमरा है, तो आप 5 स्मार्ट Gen Z तरीकों को अपना सकते हैं, इसको करने के बाद आपको जबरदस्त फील आ सकता है. आपको ज्यादा खर्च करने की भी इसमें जरूरत नहीं होती है बस थोड़ी स्मार्ट प्लानिंग और क्रिएटिविटी आइडिया से आप सजा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.



10x10 के छोटे कमरे में लग्जरी फील कैसे पाएं?



1. मिनिमलिज्म को अपनाएं

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आजकल के Gen Z लोगों का मानना है, कि ज्यादा सामना आपको बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए. छोटे कमरे में भारी-भारी और ज्यादा चीजों को रखने से जगह काफी ज्यादा क्लटरड लगती है. एक स्टाइलिश बेड, साइड टेबल कम फर्नीचर यही आपको रखना है. ऐसा करने से कमरा खुला-खुला और साफ दिखेगा.



2. लाइटिंग

Gen Z लोग अपने कमरे को लाइट से सजाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आपको अपने कमरे में धीमी वाली LED लाइट्स को लगाना चाहिए. बेड या दीवार के पीछे या तो सॉफ्ट टेबल लैंप या फ्लोर लैंप पर लगाएंगे तो आपको कमाल का फाइव स्टार होटल मिल सकता है.



3. रंग का चुनाव

कमरे में रंग का चुनाव करना बेहद ही जरूरी होता है. कुछ भी रंग लगाने से आपका कमरा अच्छा नहीं दिखेगा इसलिए आपको अपने कमरे में सफेद, लाइट्स कलर के रंगों का चुनाव कर सकती हैं, दीवारों और बेडशीट को आप मैचिंग का रख सकते हैं.



4. मिरर

अगर आप अपने कमरे को एक अलग सा लुक देना चाहते हैं, तो आपको कमरे में छोटा सा मिरर तो जरूर रखना चाहिए. छोटे कमरे को बड़ा दिखाने में ये मददगार साबित होता है. ग्लास टेबल या डेकोर आइटम में भी आप मिरर को रख सकते हैं.



5. रूम फ्रेशनर

रूम को सजाने के बाद आपको रूम फ्रेशनर को जरूर छिड़कना चाहिए. कमरा न सिर्फ दिखने में बल्कि खुशबू में भी अच्छा लगना चाहिए. ये कमरे को एक अलग सा टच देने में मददगार होता है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.