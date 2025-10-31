किचन में रखी इन 5 चीजों की नहीं होती एक्सपायरी डेट, सालों बाद भी खा सकते हैं आप!

हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उन चीजों की एक्सपायरी डेट तो जरूर होती ही है और यही नहीं आज के समय में हर चीज पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है और वो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं, जिसे फेंकना ही होता है. आपको बता दें हमारे किचन में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और उसको आप कभी भी खा सकते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं ऐसी चीजों का नाम तो आइए आपको भी बताते हैं.

कभी खराब नहीं होती खाने की 5 चीजें



1. शहद

किचन में रखा शहद खाने में काफी ज्यादा स्वाद से भरा और हेल्दी माना जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें किचन में रखा शहद भी कभी खराब नहीं होता है. आप इसको कई सालों तक बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं.



2. नमक

आपको बता दें किचन में रखा शहद भी कभी खराब नहीं होता है. नमक को सूखे और बंद डिब्बे में रखा जाए तो ये सालों-साल तक खराब नहीं होता है. आपको ऐसे डिब्बे में इसको रखना चाहिए जिसमें नमी न आने पाए.



3. चीनी

चीनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कभी भी खराब नहीं होती है और ना ही इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट होती है, आप इसको सालों भर तक रखकर भी कभी भी खा सकते हैं.



4. घी

घी का इस्तेमाल हर घर में खूब किया जाता है ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. आपको इसके बारे में एक खास बात बता दें की ये कभी भी खराब नहीं होता है.



5. अचार

आपको बता दें किचन में रखा अचार भी कभी खराब नहीं होता है. अचार को अच्छी तरह से अगर आप रखते हैं, तो सालों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं.



