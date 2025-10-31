Advertisement
किचन में रखी इन 5 चीजों की नहीं होती एक्सपायरी डेट, सालों बाद भी खा सकते हैं आप!

किचन में रखें कुछ फूड्स आइटम्स ऐसे होते हैं, जिनकी कोई भी एक्सपायरी  डेट नहीं होती है. कुछ चीजों को आप सालों तक खा सकते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं ऐसे फूड्स का नाम तो आइए आपको बताते हैं. आप भी जान लीजिए.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:26 PM IST
किचन में रखी इन 5 चीजों की नहीं होती एक्सपायरी डेट, सालों बाद भी खा सकते हैं आप!

हम कोई भी चीज खरीदते हैं, तो उन चीजों की  एक्सपायरी डेट तो जरूर होती ही है और यही नहीं आज के समय में हर चीज पर एक्सपायरी डेट लिखी होती है और वो कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं, जिसे फेंकना ही होता है. आपको बता दें हमारे किचन में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो लंबे समय तक सुरक्षित रहती हैं और उसको आप कभी भी खा सकते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं ऐसी चीजों का नाम तो आइए आपको भी बताते हैं.

कभी खराब नहीं होती खाने की 5 चीजें 
 

1. शहद 

किचन में रखा शहद खाने में काफी ज्यादा स्वाद से भरा और हेल्दी माना जाता है, जो आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको बता दें किचन में रखा शहद भी कभी खराब नहीं होता है. आप इसको कई सालों तक बिना किसी डर के इस्तेमाल कर सकते हैं.
 

2. नमक 

आपको बता दें किचन में रखा शहद भी कभी खराब नहीं होता है. नमक को सूखे और बंद डिब्बे में रखा जाए तो ये सालों-साल तक खराब नहीं होता है. आपको ऐसे डिब्बे में इसको रखना चाहिए जिसमें नमी न आने पाए.
 

3. चीनी

चीनी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कभी भी खराब नहीं होती है और ना ही इसकी कोई भी एक्सपायरी डेट होती है, आप इसको सालों भर तक रखकर भी कभी भी खा सकते हैं.
 

4. घी

घी का इस्तेमाल हर घर में खूब किया जाता है ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होती है. आपको इसके बारे में एक खास बात बता दें की ये कभी भी खराब नहीं होता है.
 

5. अचार

आपको बता दें किचन में रखा अचार भी कभी खराब नहीं होता है. अचार को अच्छी तरह से अगर आप रखते हैं, तो सालों तक के लिए स्टोर कर सकते हैं. 
 

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

kitchenkitchen things no expiry date

