सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, पड़ोसन भी पूछेगी लंबे-घने बालों का सीक्रेट!
सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, पड़ोसन भी पूछेगी लंबे-घने बालों का सीक्रेट!

Hair Care Tips:  अगर आप भी अपने बालों से जुड़ी समस्या से परेशान हैं, तो आज आपको बताते हैं कैसे आप सरसों के तेल में कुछ चीजों को मिलाकर लगाने से अपने बालों को हेल्दी, लंबा और घना बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:15 AM IST
सरसों के तेल में मिलाकर लगाएं ये 5 चीजें, पड़ोसन भी पूछेगी लंबे-घने बालों का सीक्रेट!

Hair Care Tips:  आजकल अधिकतर लड़कियां अपने बालों के टूटने, झड़ने और गंजेपन से काफी ज्यादा परेशान रहती हैं. तरह-तरह के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है और ज्यादा समस्या बढ़ने लग जाती है. हेयरफॉल को रोकने के लिए आप कुछ घरेलू चीजों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सरसों का तेल आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. कई तरह की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए भी ये काफी जरूरी होता है. स्कैल्प को हेल्दी और बालों की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरसों के तेल में आप कुछ चीजों को मिलाकर लगा सकते हैं. 
 

सरसों के तेल में मिलाएं ये 5 चीजें
 

1. मेथी दाना 

अगर आप बालों को हेल्दी और मजबूत रखना चाहते हैं, तो आप सरसों के तेल में मेथी दाना को मिलाकर लगा सकते हैं. रातभर भिगोकर फिर इसका पेस्ट बनाकर आपको सरसों के तेल में मिलाकर फिर बालों में लगा देना है.
 

2. करी पत्ता 

सरसों का तेल और करी पत्ता दोनों ही आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. विटामिन B और आयरन से भरपूर होता है,  जो आपके बालों को भरपूर पोषण देने में मददगार होता है.
 

3. प्याज का रस

बालों को लंबा-घना बनाने के लिए आपको प्याज का रस बालों में लगाना चाहिए. 1 कटोरी में आपको सरसों का तेल लेना है और फिर प्याज के रस को मिलाकर आपको लगा लेना है. 
 

4. आंवला

सरसों के तेल में आप आंवला पाउडर को भी मिलाकर लगा सकते हैं. ये आपके बालों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स है, जो बालों के लिए मददगार साबित होता है.
 

इसे भी पढ़ें: Ananya Panday की ग्लोइंग स्किन का राज है ये सीक्रेट होममेड फेस पैक

 

5. एलोवेरा 

सरसों के तेल में आप एलोवेरा को भी मिलाकर लगा सकते हैं. आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए भी ये फायदेमंद साबित होता है. आपको इसको बालों में लगाकर रोजाना मसाज करनी चाहिए.

 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

