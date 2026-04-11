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Hindi Newsलाइफस्टाइलऑफिस में डेली वियर के लिए कम बजट में बनवाएं सोने की पतली सी चेन, देखिए लेटेस्ट डिजाइन

ऑफिस में डेली वियर के लिए कम बजट में बनवाएं सोने की पतली सी चेन, देखिए लेटेस्ट डिजाइन

Gold Thin Chain Designs: ऑफिस में डेली वियर अगर आप गले में पहनने के लिए कुछ खोज रही हैं, तो आपके लिए सोने की पतली सी चेन एकदम बेस्ट रहेगी. आइए आपको लेटेस्ट डिजाइन दिखाते हैं.

 

Written By  Ritika|Last Updated: Apr 11, 2026, 11:21 AM IST
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ऑफिस में डेली वियर के लिए कम बजट में बनवाएं सोने की पतली सी चेन, देखिए लेटेस्ट डिजाइन

Gold Thin Chain Designs:  आजकल का फैशन काफी ज्यादा बदलता जा रहा है.  ज्वेलरी का शौक महिलाओं लड़कियों को काफी ज्यादा होता है. उनकी जैसे लाइफस्टाइल का एक तरह से हिस्सा ही है. कहीं पर खास जगह पर जाने के लिए तरह-तरह के डिजाइनर ज्वेलरी को पहनना काफी ज्यादा पसंद करती हैं. कामकाजी महिला को क्या पहनकर आज जाएं इसका चुनाव काफी मुश्किल सा हो जाता है.  आजकल सोने की ज्वेलरी की मांग तेजी से बढ़ी है और लोग नए-नए डिजाइन को लेना काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं. अगर आप ऑफिस जाने के लिए गले में सिंपल की चेन पहनने का सोच रहे हैं, तो आप सिंपल, एलिगेंट डिजाइन को कम बजट के साथ में बनवाकर पहन सकती हैं.
 

आजकल के सोने के डिजाइन भी काफी ज्यादा अलग-अलग देखने को मिल जाते हैं, जो पहनने के बाद काफी लुक काफी ज्यादा बदल कर रख देंगे. थिन गोल्ड चेन की डिमांड भी काफी तेजी से बढ़ रही हैं. अगर आप भी डिजाइन को खोज रही हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं.
 

सोने की पतली सी चेन के लेटेस्ट डिजाइन

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1. गोल्ड प्लेटेड बीड चेन

अगर आप ऑफिस में पहनकर जाने के लिए कुछ सोने की चेन को डेली पहनने के लिए खोज रही हैं, तो आपके लिए  गोल्ड प्लेटेड बीड चेन एकदम बेस्ट रहेगी. छोटी-छोटी गोल्ड बीड्स आपके गले को काफी ज्यादा स्टाइलिश बना देगी.
 

2. सिंपल गोल्ड चेन

अगर आपको ज्यादा हैवी नहीं पहनना है, तो आप सिंपल गोल्ड चेन को पहन सकती हैं. इस को पहनने के बाद आप काफी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी. इस चेन को आप सोना भी गले में पहन सकती हैं. मिनिमल सा बनवाने की सोच रही हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है.
 

3. गोल्ड बॉल चेन

गोल्ड बॉल चेन पहनने के बाद काफी ज्यादा एलिगेंट लुक देती है.  बहुत ज्यादा हेवी ना होकर ये हल्की सी चेन होती है. छोटे मोटे फंक्शन या आप ऑफिस में जाने के लिए पहन सकती हैं. ये वाली चेन काफी ब्यूटीफुल लगती है.
 

4. मिनिमल गोल्ड चेन

आप कम बजट में अगर गले में पहनने के लिए कुछ बनाना चाहती हैं, तो आप मिनिमल गोल्ड चेन को पहन सकती हैं. डेली वियर के लिए एकदम परफेक्ट हैं और इसको कभी भी पहन सकती हैं. कहीं आने-जाने के लिए भी बेस्ट हैं.
 

5. डबल लेयर गोल्ड चेन

आप ऑफिस में स्टाइलिश लुक पाने के लिए डबल लेयर गोल्ड चेन को भी आप पहन सकती हैं. आजकल गर्ल्स को इस तरह की पहनना काफी ज्यादा पसंद आती है.
 

(ये भी पढ़ें:  फंक्शन में साड़ी के साथ पहनने के लिए एकदम बेस्ट हैं, ये 'स्टेटमेंट चोकर')

About the Author
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Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. लाइफस्टाइल,फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

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