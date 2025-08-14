बैचलर्स के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के टेस्टी नाश्ता, बिना झंझट के हो जाएगा मिनटों में तैयार!

Breakfast Ideas For Bachelors: बैचलर्स के लिए खाना बनाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, जिस वजह से खाना कभी-कभी बना भी नहीं पाते हैं और भूखे ही रहते हैं. अगर आप भी बैचलर्स हैं और बिना झंझट के झटपट बनाने वाली रेसिपी खोज रहे हैं,तो आपको बताते हैं आप कौन का नाश्ता बना सकते हैं. नाश्ते को कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा हेल्दी फैट से भरपूर चीजों का सेवन आपको करना चाहिए. आप भी नोट कर लें आइडियाज.



1. मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप बैचलर्स हैं और नाश्ते में कुछ आसान सी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आप मूंग दाल चीला को रोजाना बनाकर खा सकते हैं. प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है. ये काफी ज्यादा पौष्टिक होता है.



2. पोहा

अगर आप नाश्ते में बनने वाली कोई झटपट रेसिपी चाहते हैं, तो पोहा बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको स्वादिष्ट और पौष्टिक खानों में से एक माना जाता है. अगर आप इसे बनाकर खाना चाहते हैं, तो खा सकते हैं.



3. इडली

अगर आप बैचलर्स हैं और कुछ चटपटा खाने का मन आपका कर रहा है, तो आप इडली को भी बनाकर खा सकते हैं. इसको बनने में भी अधिक समय नहीं लगेगा और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगा. सांभर और चटनी के साथ आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं.



4. दलिया

अगर आप बैचलर्स हैं और जल्दी में कुछ झटपट बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप दलिया बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नाश्ते को कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए.



5. उपमा

उपमा खाना काफी सारे लोगों को खाना बेहद ही ज्यादा पसंद होता है. इसको आप खूब सारी सब्जियों को एकसाथ मिलाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.