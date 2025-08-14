बैचलर्स के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के टेस्टी नाश्ता, बिना झंझट के हो जाएगा मिनटों में तैयार!
Advertisement
trendingNow12879845
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बैचलर्स के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के टेस्टी नाश्ता, बिना झंझट के हो जाएगा मिनटों में तैयार!

Breakfast Ideas For Bachelors:  बैचलर्स के लिए नाश्ता बनाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. अगर आप भी मिनटों में बनाने वाले नाश्ते को बिना झंझट के बनाना चाहते हैं, तो आज आपको बताते हैं आप कैसे बना सकते हैं.

Written By  Ritika|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैचलर्स के लिए बेस्ट हैं ये 5 तरह के टेस्टी नाश्ता, बिना झंझट के हो जाएगा मिनटों में तैयार!

Breakfast Ideas For Bachelors:  बैचलर्स के लिए खाना बनाना काफी ज्यादा कठिन हो जाता है, जिस वजह से खाना कभी-कभी बना भी नहीं पाते हैं और भूखे ही रहते हैं. अगर आप भी बैचलर्स हैं और बिना झंझट के झटपट बनाने वाली रेसिपी खोज रहे हैं,तो आपको बताते हैं आप कौन का नाश्ता बना सकते हैं. नाश्ते को कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए. आपको हमेशा हेल्दी फैट से भरपूर चीजों का सेवन आपको करना चाहिए. आप भी नोट कर लें आइडियाज.
 

1. मूंग दाल चीला

मूंग दाल चीला आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. अगर आप बैचलर्स हैं और नाश्ते में कुछ आसान सी रेसिपी को खोज रहे हैं, तो आप मूंग दाल चीला को रोजाना बनाकर खा सकते हैं. प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत भी माना जाता है. ये काफी ज्यादा पौष्टिक होता है.
 

2. पोहा

अगर आप नाश्ते में बनने वाली कोई झटपट रेसिपी चाहते हैं, तो पोहा बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इसको स्वादिष्ट और पौष्टिक खानों में से एक माना जाता है. अगर आप इसे बनाकर खाना चाहते हैं, तो खा सकते हैं.
 

3. इडली

अगर आप बैचलर्स हैं और कुछ चटपटा खाने का मन आपका कर रहा है, तो आप इडली को भी बनाकर खा सकते हैं. इसको बनने में भी अधिक समय नहीं लगेगा और झटपट बनकर तैयार भी हो जाएगा. सांभर और चटनी के साथ आप इसको आसानी से बनाकर खा सकते हैं.
 

4. दलिया 

अगर आप बैचलर्स हैं और जल्दी में कुछ झटपट बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप दलिया बनाकर खा सकते हैं. ये आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नाश्ते को कभी भी आपको स्किप नहीं करना चाहिए. 
 

5. उपमा

उपमा खाना काफी सारे लोगों को खाना बेहद ही ज्यादा पसंद होता है. इसको आप खूब सारी सब्जियों को एकसाथ मिलाकर खा सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

...और पढ़ें

TAGS

breakfast ideas for Bachelorsbreakfast ideas

Trending news

40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
ED
40 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसj गिरफ्तार
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
DNA
BJP Vs BJP में कैसे जीते राहुल? कॉन्स्टीट्यूशन क्लब चुनाव के नतीजों की FULL STORY
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
DNA Analysis
कहीं पर थप्पड़, तो कहीं पर मशाल मार्च; अदालत के फैसले के विरोध में उतरे Dog Lover
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
DNA Analysis
मस्जिद में तिरंगा फहराने पर 'रार'..स्कूल में ध्वजारोहण, तो धर्मस्थल पर संग्राम क्यों
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
Viral News
ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है...क्या लेफ्टी का काम आसान होता है; क्या कहती है रिसर्च
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
Gujarat
ऑनर किलिंग से पहले NEET छात्रा का खौफनाक संदेश, बॉयफ्रेंड को लिखा- 'मुझे बचा लो...'
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
Arvind Kejriwal
केजरीवाल और मान ने 'महिला विंग लीडरशिप ट्रेनिंग' कार्यक्रम को किया संबोधित
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
Rahul Gandhi
सावरकर मानहानि मामले में जान के खतरे वाली बात पर राहुल का यू-टर्न, पार्टी बोली...
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
Jammu and Kashmir
आतंकियों की अब खैर नहीं! LoC पर सेना की नई प्लानिंग, PAK को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
Hajj 2026
आ गए हज 2026 कुर्रा के नतीजे, कितना जमा कराना होगा एडवांस? जान लें A to Z तक हर चीज
;