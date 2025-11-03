Advertisement
सर्दियों में खोखली हड्डियों में जान भरने के लिए रोजाना खाएं ये 5 तरह के टेस्टी लड्डू, अंग-अंग में भर जाएगी ताकत!

Winter Special Laddu:  ठंड के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों खास ध्यान रखना चाहिए. आज आपको बताते हैं खोखली हड्डियों में जान भरने के लिए कौन-कौन से लड्डू आपको घर पर बनाकर खाने चाहिए.

Written By  Ritika|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:45 AM IST
Winter Special Laddu:  ठंड का मौसम आते ही शरीर में कई तरह-तरह की समस्या देखने को मिलती है. लोगों की इम्यूनिटी काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है, शरीर काफी ज्यादा बेजान होने लगता है. ठंड के मौसम में पोषण और गर्माहट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है. घर पर कई तरह-तरह की चीजों को लोग बनाकर खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जिससे शरीर को डबल ताकत मिलती है, अगर आप सर्दियों में खोखली हड्डियों में जान भरना चाहते हैं, तो कुछ अलग-अलग तरह के टेस्टी लड्डू को बनाकर खा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.
 

हड्डियों के लिए स्पेशल 5 तरह के टेस्टी लड्डू
 

1. गोंद के लड्डू

ठंड का मौसम में आपको अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखना चाहिए, अगर आप जोड़ों के दर्द से ठंड के मौसम में परेशान रहते हैं, तो आप गोंद के लड्डू बनाकर खा सकते हैं. ठंड से होने वाली कमजोरी में ये फायदेमंद होते हैं.
 

2.  मेथी के लड्डू

आप ठंड के मौसम में घर पर आसानी से मेथी के लड्डू बनाकर खा सकते हैं. सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. महिलाओं को मेथी के लड्डू अपनी डाइट में रोजाना शामिल करने चाहिए.
 

3. मूंगफली के लड्डू

अगर आप ठंड के मौसम में खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो आप मूंगफली के लड्डू को बनाकर खा सकते हैं. खाने में काफी ज्यादा टेस्टी और ताकतवर होते हैं.
 

4. सूखे मेवे के लड्डू

आप घर पर सूखे मेवे के लड्डू को भी बनाकर खा सकते हैं.  ये आपकी हेल्थ और टेस्ट दोनों को बनाएं रखते हैं.
 

5. तिल-गुड़ के लड्डू

आप ठंड में घर पर तिल-गुड़ के लड्डू को भी आसानी से बना सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Ritika

रितिका जी न्यूज में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. इनको फैशन,फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. इसके अलावा अलग-अलग चीजों के बारे में जानने की काफी रुचि है.

