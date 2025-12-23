दिसंबर में कौन सी सब्जियां बोएं? कम समय में हो जाएगी तैयार; खेत और किचन गार्डन दोनों के लिए है बेस्ट..

Winter Vegetables Farming: क्या दिसंबर तक आपकी खेत खाली है? क्या साल के आखिरी महीने में आप कुछ सब्जियां बोना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए है. खेती के लिए दिसंबर का महीने आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है. इस समय मौसम में हल्की ठंड, सुबह की नर्म धूप और मिट्टी की नमी, कई सब्जियों की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है. ऐसे में साल के आखिरी महीने सही सब्जियों का चुनाव करके खेती या गार्डनिंग करते हैं, तो आपकी अच्छी पैदावार और बढ़िया कमाई हो सकती है.

सब्जी उगाने के लिए कैसा है दिसंबर का मौसम

दिसंबर का महीना सब्जियों के लिए अनुकूल माना जाता है. दरअसल इस महीने के आखिरी हफ्तों में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा नहीं होता था, ऐसे में यह बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है. इसके बाद सुबह की धूप पौधों की बढ़वार में मदद करती है और रात की ठंड कीट-रोगों को कम करता है. इसके साथ ही ये मौसम पानी की जरूरत को भी कम करता है, जिससे खेती की लागत घट जाती है. यही वजह है कि सर्दियों में पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां ऐसे सय में तेजी से बढ़ती हैं और कम मेहनत में भी बेहतर उत्पादन कराती है.

कम समय में कौन-कौन सी सब्जियां तैयार हो जाती हैं?

कृषि विशेषज्ञों की माने तो कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, जो दिसंबर के आखिरी तक बोने पर जनवरी से ही कटाई के लिए रेडी हो जाती हैं. इन सब्जियों की खास बात ये है कि इनकी देखभाल आसान होती है और इन्हें छोटे ममें भी उगाया जा सकता है.

मूली (30 से 50 दिनों में तैयार)

मेथी (30 से 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार)

पालक (40 से 50 दिनों में हरी-भरी फसल दिनों में तैयार)

धनिया (40 से 60 दिनों में तैयार)

गाजर (70 से 80 दिनों में तैयार)

