Advertisement
trendingNow13050266
Hindi Newsलाइफस्टाइलदिसंबर में कौन सी सब्जियां बोएं? कम समय में हो जाएगी तैयार; खेत और किचन गार्डन दोनों के लिए है बेस्ट..

दिसंबर में कौन सी सब्जियां बोएं? कम समय में हो जाएगी तैयार; खेत और किचन गार्डन दोनों के लिए है बेस्ट..

Winter Vegetables Farming: दिसंबर का महीना चल रहा है और अगर अभी आप खेती करने की सोच रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए है. इस खबर में हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिनकी खेती आप इस महीने कर सकते हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिसंबर में कौन सी सब्जियां बोएं? कम समय में हो जाएगी तैयार; खेत और किचन गार्डन दोनों के लिए है बेस्ट..

Winter Vegetables Farming: क्या दिसंबर तक आपकी खेत खाली है? क्या साल के आखिरी महीने में आप कुछ सब्जियां बोना चाहते हैं? तो ये खबर आपके लिए है. खेती के लिए दिसंबर का महीने आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आया है. इस समय मौसम में हल्की ठंड, सुबह की नर्म धूप और मिट्टी की नमी, कई सब्जियों की खेती के लिए बेस्ट मानी जाती है. ऐसे में साल के आखिरी महीने सही सब्जियों का चुनाव करके खेती या गार्डनिंग करते हैं, तो आपकी अच्छी पैदावार और बढ़िया कमाई हो सकती है. 

 

सब्जी उगाने के लिए कैसा है दिसंबर का मौसम
दिसंबर का महीना सब्जियों के लिए अनुकूल माना जाता है. दरअसल इस महीने के आखिरी हफ्तों में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा ठंडा नहीं होता था, ऐसे में यह बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है. इसके बाद सुबह की धूप पौधों की बढ़वार में मदद करती है और रात की ठंड कीट-रोगों को कम करता है. इसके साथ ही ये मौसम पानी की जरूरत को भी कम करता है, जिससे खेती की लागत घट जाती है. यही वजह है कि सर्दियों में पत्तेदार और जड़ वाली सब्जियां ऐसे सय में तेजी से बढ़ती हैं और कम मेहनत में भी बेहतर उत्पादन कराती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

कम समय में कौन-कौन सी सब्जियां तैयार हो जाती हैं?
कृषि विशेषज्ञों की माने तो कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं, जो दिसंबर के आखिरी तक बोने पर जनवरी से ही कटाई के लिए रेडी हो जाती हैं. इन सब्जियों की खास बात ये है कि इनकी देखभाल आसान होती है और इन्हें छोटे ममें भी उगाया जा सकता है. 
मूली (30 से 50 दिनों में तैयार)
मेथी (30 से 40 दिनों में कटाई के लिए तैयार)
पालक (40 से 50 दिनों में हरी-भरी फसल दिनों में तैयार)
धनिया (40 से 60 दिनों में तैयार)
गाजर (70 से 80 दिनों में तैयार)

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter vegetables farmingDecember vegetable crops

Trending news

भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
Rajya Sabha Chunav
भाजपा-कांग्रेस के धुरंधर लौट रहे! 75 सीटों पर राज्यसभा चुनाव पॉलिटिक्स बदल देंगे?
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
Aravalli hills
अगर अरावली कमजोर हुई तो… कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
Assam
असम को लेकर PM का कांग्रेस पर हमला, 'पूर्वी पाकिस्तान' से 1946 में तय किया था सौदा!
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
West Bengal CM Mamta Banerjee
हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी, ममता बनर्जी के नेता का फूटा गुस्सा, बीजेपी पर निशाना
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
DNA Analysis
DNA: उस्मान हादी से भी ज्यादा 'कट्टर' बहन मासूमा, इंकलाब मंच ने दी खुली चेतावनी
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
VHP
'दुनिया भर के हिन्दू एकजुट...', हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ VHP की अपील
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA
राम का नाम नहीं ले सकते, इस्लामिक मुल्क न होकर भी क्यों कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा भारत
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
DNA
DNA: सिरप कांड पर अखिलेश ने दी चुनौती, तो योगी दिया जोरदार जवाब
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
air india flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर अचानक कम हुआ ऑयल प्रेशर, हवा में अटकी 337 यात्रियों की जान
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था
Kerala News
बांग्लादेशी कहकर भीड़ ने युवक को मार डाला, छत्तीसगढ़ से काम की तलाश में आया था