Advertisement
trendingNow13070905
Hindi Newsलाइफस्टाइलसर्दियों में सेहत का वरदान! 5 आदतें आपको साल भर नहीं होने देंगी बीमार..

सर्दियों में सेहत का वरदान! 5 आदतें आपको साल भर नहीं होने देंगी बीमार..

Winter Health Tips: सेहत के लिहाज से सर्दियों का मौसम अच्छा होता है. इस मौसम में खाने के लिए हरी सब्जियां और स्वादिष्ट फल मिलते हैं, जो स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं होते. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 11, 2026, 05:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सर्दियों में सेहत का वरदान! 5 आदतें आपको साल भर नहीं होने देंगी बीमार..

Winter Health Tips: सर्दी के मौसम में लोग भारी से भारी खाना भी खाते हैं, तो वो भी पच जाता है. इस मौसम में डाइजेशन फास्ट हो जाती है. आमतौर पर लोग सर्दी को बीमारियों से जोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि इस मौसम में सर्दी-जुकाम, अकड़न और जकड़न महसूस होता है. लेकिन आयुर्वेद का इस बारे में कुछ और कहना है, आयुर्वेद सर्दी को तैयारियों का महीना मानता है. इस मौसम में किए गए कुछ चंद उपाय, साल भर शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है. इस खबर में हम सर्दियों के ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे, जो व्यक्ति को सालों भर दवा से दूर रख सकते हैं. 

 

रात के समय पूरा आराम
पहला, सर्दियों में अगर शरीर को रात के समय पूरा आराम दिया जाए तो ये हड्डियों को मजबूत करने से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है. रात के समय बेसमय कुछ खाना या पीना शरीर को दोबारा काम पर लगा देता है, जिससे शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता. गर्मियों की तुलना में सर्दियों में शरीर ज्यादा तेजी से शरीर की मरम्मत का काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

 

मौसम के साथ तालमेल बैठाना
दूसरा, मौसम के साथ तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है. इसलिए देर रात कुछ खाने और ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए. ये कुछ आदतें शरीर को साल भर बीमार रखने के लिए काफी हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा असर पड़ता है.

 

खाने का समय और खाना की अहमियत
तीसरा, सर्दियों में खाने का समय और खाना दोनों बहुत मायने रखता है. सर्दियों में भरपूर हरी सब्जियों का सेवन आयरन, कैल्शियम और खनिजों की पूर्ति करता है और शरीर को पोषण और मजबूती देता है. सर्दियों में सुबह और दोपहर पौष्टिक भोजन करें जिससे शरीर को पूरा पोषण मिले और सूर्य ढलने के साथ सब्जियों का सूप का सेवन औषधि का काम करेगा.

 

डाइजेशन सिस्टम पर ध्यान देना
चौथा, सर्दियों में पाचन शक्ति तेज होती है और बार-बार भूख लगती है. अपनी भूख को मिटाने के लिए लोग तला, चटपटा और मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं, जो पेट पर जलन पैदा करता है और पाचन अग्नि का ज्यादा इस्तेमाल भी होता है. अच्छा खाना और कम मसालेदार खाना खाकर पाचन अग्नि को संतुलित रखा जा सकता है, जो आने वाले मौसम में भी ठीक प्रकार से काम करती है.

 

समय पर उठना और समय पर सोना
पांचवा, सर्दियों में समय पर उठना और समय पर सोना भी जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि सिर्फ रात के समय देर से सोने के ही नुकसान होते हैं, लेकिन देर से उठना भी सेहत के लिए खतरा है. रात के समय देर से सोने और सुबह देर से उठने वाले लोगों में कब्ज की समस्या और फोकस की कमी देखी जाती है. वो चीजों को ज्यादा भूलते हैं. इसलिए सर्दियों में सही समय के जरिए अपनी याद्दाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

TAGS

Winter Health TipsBoost Immunity in Winter

Trending news

‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
India Pakistan News in Hindi
‘हजारों आत्मघाती हमलावर तैयार’, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मसूद अजहर की नई गीदड़भभकी
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'जिस कानून से मुस्लिम-दलित जेल में सड़ रहे हैं, वह कांग्रेस लाई थी', बोले ओवैसी
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
ias officer pooja khedkar
बर्खास्त IAS पूजा खेडकर के घर बवाल, नौकरानी ने नशीला पदार्थ मिलाकर किया बेहोश
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
Vibrant Summit
भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी होगा, वाइब्रेंट समिट में पीएम मोदी का दावा
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
fraud
100 करोड़ की ठगी, चीन-पाकिस्तान समेत कई देशों से जुड़े तार; सिंडिकेट का भंडाफोड़
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
kerala news in hindi
'600 हिंदू-ईसाई परिवारों की 400 एकड़ जमीन वक्फ ने हड़प ली', केरल में बरसे अमित शाह
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
Telangana High Court
'या तो माता-पिता का ख्याल रखो या फिर घर छोड़ दो..',HC को क्यों करनी पड़ी ये टिप्पणी
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
Maharashtra news
'10 मिनट में मुंबई बंद कर सकते हैं ठाकरे...',उद्धव गुट के नेता ने बढ़ाया सियासी पारा
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
pocso act
सहमति वाला रिश्ता अपराध क्यों? SC ने केंद्र को दी सलाह, कहा-रोमियो-जूलियट क्लॉज लाएं
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'
Asaduddin Owaisi
'हिजाब वाली PM' की बहस के बीच ओवैसी ने फिर मचाई खलबली, CM हिमंता को कहा 'ट्यूबलाइट'