सर्दियों में सेहत का वरदान! 5 आदतें आपको साल भर नहीं होने देंगी बीमार..

Winter Health Tips: सर्दी के मौसम में लोग भारी से भारी खाना भी खाते हैं, तो वो भी पच जाता है. इस मौसम में डाइजेशन फास्ट हो जाती है. आमतौर पर लोग सर्दी को बीमारियों से जोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि इस मौसम में सर्दी-जुकाम, अकड़न और जकड़न महसूस होता है. लेकिन आयुर्वेद का इस बारे में कुछ और कहना है, आयुर्वेद सर्दी को तैयारियों का महीना मानता है. इस मौसम में किए गए कुछ चंद उपाय, साल भर शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है. इस खबर में हम सर्दियों के ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे, जो व्यक्ति को सालों भर दवा से दूर रख सकते हैं.

रात के समय पूरा आराम

पहला, सर्दियों में अगर शरीर को रात के समय पूरा आराम दिया जाए तो ये हड्डियों को मजबूत करने से लेकर शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है. रात के समय बेसमय कुछ खाना या पीना शरीर को दोबारा काम पर लगा देता है, जिससे शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता. गर्मियों की तुलना में सर्दियों में शरीर ज्यादा तेजी से शरीर की मरम्मत का काम करता है.

मौसम के साथ तालमेल बैठाना

दूसरा, मौसम के साथ तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है. इसलिए देर रात कुछ खाने और ठंडा पानी पीने से परहेज करना चाहिए. ये कुछ आदतें शरीर को साल भर बीमार रखने के लिए काफी हैं. इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर गहरा असर पड़ता है.

खाने का समय और खाना की अहमियत

तीसरा, सर्दियों में खाने का समय और खाना दोनों बहुत मायने रखता है. सर्दियों में भरपूर हरी सब्जियों का सेवन आयरन, कैल्शियम और खनिजों की पूर्ति करता है और शरीर को पोषण और मजबूती देता है. सर्दियों में सुबह और दोपहर पौष्टिक भोजन करें जिससे शरीर को पूरा पोषण मिले और सूर्य ढलने के साथ सब्जियों का सूप का सेवन औषधि का काम करेगा.

डाइजेशन सिस्टम पर ध्यान देना

चौथा, सर्दियों में पाचन शक्ति तेज होती है और बार-बार भूख लगती है. अपनी भूख को मिटाने के लिए लोग तला, चटपटा और मसालेदार भोजन का सेवन करते हैं, जो पेट पर जलन पैदा करता है और पाचन अग्नि का ज्यादा इस्तेमाल भी होता है. अच्छा खाना और कम मसालेदार खाना खाकर पाचन अग्नि को संतुलित रखा जा सकता है, जो आने वाले मौसम में भी ठीक प्रकार से काम करती है.

समय पर उठना और समय पर सोना

पांचवा, सर्दियों में समय पर उठना और समय पर सोना भी जरूरी है. कई लोगों को लगता है कि सिर्फ रात के समय देर से सोने के ही नुकसान होते हैं, लेकिन देर से उठना भी सेहत के लिए खतरा है. रात के समय देर से सोने और सुबह देर से उठने वाले लोगों में कब्ज की समस्या और फोकस की कमी देखी जाती है. वो चीजों को ज्यादा भूलते हैं. इसलिए सर्दियों में सही समय के जरिए अपनी याद्दाश्त को मजबूत बनाया जा सकता है.

