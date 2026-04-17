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मात्र 50 रुपये में मिलेगी कुर्ती, इन 3 मार्केट में मिलेगा सस्ता कपड़ा

हम आपको दिल्ली से लेकर मुंबई की उन मार्केट के बारे में बताएंगे. जहां पर आपको कम दाम में सबसे कम दाम वाली कुर्ती आसानी से मिल जाएगी. आइए जानते हैं आपको सस्ती कुर्तियां कहां मिलेगी. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Apr 17, 2026, 04:17 PM IST
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मात्र 50 रुपये में मिलेगी कुर्ती, इन 3 मार्केट में मिलेगा सस्ता कपड़ा

गर्मियों के मौसम में स्टाइलिश, कम्फर्टेबल कुर्तियां अक्सर लड़कियों को पहनना पसंद होता है. आप मार्केट से सस्ते दाम पर स्टाइलिश और कम्फर्टेबल कुर्ती खरीद सकते हैं. आपको लोकल मार्केट में आसानी से कॉटन की कुर्ती मिल जाएगी. हम आपको दिल्ली से लेकर मुंबई की मार्केट के बारे में बताएंगे जहां पर कम दाम में कुर्ती खरीद सकते हैं. 

गांधी नगर मार्केट 

दिल्ली की गांधी नगर मार्केट एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड गारमेंट में से एक है. इस मार्केट में आपको कुर्तियां, टी शर्ट और जींस सस्ते दाम में मिल सकते हैं. इस मार्केट में दुकानदार खुद ही कपड़ा बनाते हैं. इसी वजह से इस मार्केट में कुर्ती सस्ते दाम पर मिल जाती है. इस मार्केट में आपको आसानी से नए फैशन और डिजाइन के कपड़े आसानी से मिल जाएंगे. आप इस मार्केट से एक पीस या फिर बड़ी मात्रा में शॉपिंग कर सकते हैं. 

कैसे पहुंचे- दिल्ली की इस मार्केट में जाने के लिए आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं. मार्केट के सबसे पास वाला मेट्रो स्टेशन सीलमपुर है. इसके बाद आप रिक्शा की मदद से मार्केट में जा सकते हैं. 

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सूरत कपड़ा मार्केट 

सूरज की कपड़ा मार्केट में कई फैक्ट्रियां, स्टिचिंग यूनिट्स और पॉवरलूम हैं. जहां पर बड़ी मात्रा में कुर्तियां तैयार की जाती है. आपको इस मार्केट में डिजाइन से लेकर प्रिंट कई तरह की वैराइटी मिल जाएगी. सीधे फैक्ट्री से मिलने की वजह से इस मार्केट में कुर्ती मार्केट के मुकाबले काफी सस्ती मिल जाती है. इतना ही नहीं, इस मार्केट में आपको लेटेस्ट और ट्रेंडी फैशन की कुर्ती मिल जाएगी. 

मंगलदास मार्केट 

अगर आपको कॉटन की कुर्ती पहनना काफी पसंद है तो आप मुंबई की मंगलदास मार्केट से कुर्ती खरीद सकती हैं. इस मार्केट में कई दुकानों पर होलसेल कीमतों पर कुर्तियां मिलती है. आप यहां पर ट्रेंडी और लेटेस्ट डिजाइन की कुर्ती आसानी से खरीद सकते हैं. 

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शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी  एंटरनेटमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल्में द...और पढ़ें

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