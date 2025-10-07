54 की भतीजी ने 70 साल की फिट आंटी के साथ किया पोज, मचा धमाल, मिडिल एज में कैसे मिलेगी इतनी तगड़ी फिटनेस?

70 Year Old Fit Aunty Viral On Internet: हम अक्सर सोचते हैं कि मिडिल एज के बाद फिटनेस हासिल करना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिटनेस कोच डेनिस किर्टले का मानना है कि '50 अब नया 50 है'. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज, फिफ्टी फिटनेस जर्नी पर फिटनेस टिप्स और हैक्स शेयर करती रहती हैं, ताकि मिडिल एज की महिलाओं को उनकी ताकत खोजने में मदद मिल सके. 54 साल डेनिस ने इंटरनेट को चौंका दिया जब उन्होंने अपने 70 साल चाची के साथ एक वीडियो शेयर की, जिसके बाद उनके कमेंट सेक्शन में कॉम्पलिमेंट्स की बाढ़ आ गई.

50s और 70s में इतनी फिट कैसे?

अपने फिटनेस जर्नी की डिटेल शेयर करते हुए, डेनिस ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “ये हमारे जीन नहीं हैं, बुढ़ापे की तस्वीर को नए सिरे से डिफाइन करने के लिए एक ही चीज चाहिए; ताकत और सेहत की नींव. हमने दोनों ने अपने रिजल्ट्स के लिए कड़ी मेहनत की है. मैंने पिछले कुछ सालों में 50 पाउंड (22.6 किलो) वजन घटाया है, और मेरी आंटी ने 35 पाउंड (15.8 किलो) वजन कम किया है. हमने वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की, और यही इसे हासिल करने के लिए जरूरी है. यहां बताया गया है कि हर उम्र में अपनी बेस्ट लाइफ जीने के लिए हम क्या करते हैं.

यूजर्स ने बांधे तारीफों के पुल

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, “आप दोनों गजब लग रही हैं और कोई भी नहीं कह सकता कि वो (उनकी चाची) 70 साल की हैं.” दूसरे ने कहा, “वाह, खूबसूरत.” एक अन्य यूजर ने लिखा, “आप दोनों जबरदस्त लग रही हैं.” एक कमेंट में ये भी लिखा था, “अच्छा, जीन का अपना रोल है. मैं कभी भी ऐसा दिख नहीं सकती क्योंकि मेरी बनावट ऐसी नहीं है. लेकिन बाकी चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं. शानदार! आप दोनों सुंदर लग रही हैं.”

मिडिल और ओल्ड एड में फिटनेस कैसे हासिल हुई?

1. डेनिस ने कहा, “हम दोनों मैक्रोज को ट्रैक करते हैं, शुरुआत में हम फैट कम कर रहे थे, अब इसे मेंटेन कर रहे हैं.”

2. उन्होंने कहा, “हम दोनों प्रोटीन को प्रायोरिटी देते हैं और मसल्स को रिटेन रखने और बनाने के लिए सही मात्रा में खाते हैं.”

3. डेनिस ने कहा, “और हम दोनों रेगुलरली वजन उठाते हैं. हम चैलेंजिंग वेट उठाते हैं ताकि हमारी लीन मसल मास बढ़ सके. मैं हफ्ते में 4 बार लिफ्ट करती हूं और मेरी आंटी कैरन (Karen) हफ्ते में 2 बार उठाती हैं (वो हफ्ते में 3 बार पिलाटेस भी करती हैं और उन्हें ये बहुत पसंद है).”

4. “हम दोनों का टारगेट हर दिन कुल 10,000 कदम चलना और नींद को प्रायोरिटी देना है,” डेनिस ने आखिर में कहा, “इन चीजो को लगातार करें और अमेजिंग चीजें होंगी. आपका सबसे अच्छा वर्जन बनने में कभी देर नहीं होती.”

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.