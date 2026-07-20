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2050 तक 84 करोड़ लोग कमर दर्द से परेशान, WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा!

World Health Organization की रिपोर्ट के अनुसार दुनियाभर में कमर दर्द के मरीज की संख्या तेजी बढ़ रही है. साल 2050 तक 843 मिलियन लोग कमर दर्द से परेशान रह सकते हैं. कम उम्र के लोग भी कमर दर्द की समस्या से परेशान हो सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jul 20, 2026, 08:28 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:28 AM IST
2050 तक 84 करोड़ लोग कमर दर्द से परेशान, WHO की रिपोर्ट में हुआ खुलासा!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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