99% लोगों को नहीं पता चिया खाने का ये तरीका, पानी नहीं इस सफेद चीज में भिगोएं सीड्स, मिलेंगे चौंकाने वाले फायदे

आमतौर पर लोग यही जानते हैं कि चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है. लेकिन हाल ही में मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉ. करण राजन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि चिया सीड्स को दही के साथ खाना, पानी के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है. उन्होंने बताया कि योगर्ट में मौजूद प्रोटीन, हेल्दी फैट और प्रोबायोटिक्स चिया सीड्स के फाइबर को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं, जिससे ये आंतों में जाकर बेहतर काम करते हैं.

साथ ही यह ओमेगा-3 फैटी एसिड के अवशोषण को भी सुधारता है और पेट के लिए ज्यादा संतुलित फायदे देता है. डॉ. करण ने यह भी कहा कि चिया सीड्स को किसी भी तरीके से खाएं, ये फायदेमंद है. लेकिन योगर्ट के साथ इसका सेवन करने से इसके गुण और ज्यादा बढ़ जाते हैं. ऐसे में यदि आप पानी की जगह योगर्ट में भिगोए चिया सीड्स खाते हैं, तो इससे क्या फायदे मिलेंगे चलिए जानते हैं-

फाइबर + प्रोटीन = एनर्जी बूस्टर

चिया सीड्स में दो चम्मच में लगभग 10 ग्राम फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखने और पेट भरा महसूस कराने में मदद करता है. जब इसे योगर्ट जैसे प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ के साथ मिलाया जाता है, तो ये दोनों मिलकर शरीर को दिनभर की स्थिर ऊर्जा प्रदान करते हैं. यह कॉम्बिनेशन मसल्स रिकवरी में भी सहायक है.

पोषक तत्वों से भरपूर

योगर्ट और चिया सीड्स मिलकर शरीर को ढेर सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं. इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन B से लेकर ओमेगा-3, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल है. ये सभी मिलकर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और मेटाबॉलिज्म को भी बेहतर करते हैं.

गट हेल्थ में सुधार

चिया सीड्स प्रीबायोटिक की तरह काम करते हैं यानी ये पेट की अच्छी बैक्टीरिया को भोजन देते हैं. वहीं, योगर्ट सीधे प्रोबायोटिक प्रदान करता है. ये दोनों मिलकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं, गैस और सूजन जैसी समस्याएं कम होती हैं.

ब्लड शुगर स्टेबल रहता है

अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपके लिए योगर्ट और चिया सीड्स का कॉम्बिनेशन बेहद फायदेमंद है. इसमें मौजूद फाइबर, हेल्दी फैट और प्रोटीन मिलकर भोजन के शुगर को धीरे-धीरे अवशोषित करते हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक नहीं होता.

स्वाद में भी नंबर वन

चिया और योगर्ट का मिश्रण सिर्फ हेल्दी ही नहीं, स्वादिष्ट और वर्सेटाइल भी है. आप इसे कई तरीकों से खा सकते हैं, जैसे-ओवरनाइट चिया-योगर्ट पुडिंग, स्मूदी में ब्लेंड करके या फ्रोजन योगर्ट पॉप्स के रूप में.

कैसे बनाएं सही मिक्स?

½ कप ग्रीक योगर्ट (या प्लांट बेस्ड दही), 1 टेबलस्पून चिया सीड्स, थोड़ा सा शहद, फ्रूट या मेपल सिरप लें. फिर इन सबको मिलाकर 10–15 मिनट तक छोड़ दें ताकि चिया सीड्स फूल जाएं. चाहें तो रातभर फ्रिज में रखकर पुडिंग जैसा बना सकते हैं.

