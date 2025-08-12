ब्रोकली सैंडविच खाने से हुई 52 साल के शख्स की मौत, बोटुलिज्म बीमारी कैसे बनी जान की दुश्मन?
ब्रोकली सैंडविच खाने से हुई 52 साल के शख्स की मौत, बोटुलिज्म बीमारी कैसे बनी जान की दुश्मन?

ब्रोकली सैंडविच खाने से भला किसी की जान कैसे जा सकती है, दरसअल जिस तरह का डिब्बाबंद फूड 52 साल के एक शख्स ने खाया है, उससे उसे बोटुलिज्म नामक बीमारी हो गई, जो मौत की वजह बन गई.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:10 AM IST
Death Due To Botulism: ब्रोकली के फायदों के बारे में हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन अगर हाल में ही इसके सेवन की एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. तेल में रखी गई ब्रोकली (Broccoli) खाने से एक शख्स की मौत हो गई और 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ये ब्रोकली एक फूड वैन से खाई गई थी और इसे बोटुलिज्म से जोड़ा गया है. यहां बताया गया है कि इस जानलेवा बीमारी से कैसे बचा जा सकता है.

कैसे हुए बोटुलिज्म के शिकार?
इटली (Italy) में बोटुलिज्म (Botulism) के भयानक प्रकोप ने जिस शख्स की जान ली है उसकी उम्र 52 साल है. उनके साथ जिन बाकी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन सभी ने एक फूड वैन से तेल में रखी ब्रोकली खाई थी. ये घटना कैलाब्रिया (Calabria) के डायमांटे (Diamante) में हुई, जहां लुइगी डी सार्नो (Luigi Di Sarno) नाम के आर्टिस्ट और म्यूजीशियन, दूषित ब्रोकली के साथ एक ब्रोकली और सॉसेज सैंडविच खाने के बाद गिर गए और उनकी मौत हो गई. 9 अन्य लोग, जिनमें टीनएजर और परिवार के सदस्य भी शामिल हैं, बोटुलिज्म के लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई गई.

fallback

हरकत में आया प्रशासन
इटली के अधिकारियों ने तुरंत तेल में रखी ब्रोकली के जार वापस मंगवाए और संदिग्ध फूड ट्रक को जब्त कर लिया, जिसमें बोटुलिज्म को संभावित कारण बताया गया है. ये घटना एक आदमी की मौत और 9 अन्य के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सामने आई है. इस बीच, ब्रोकली को तुरंत वापस मंगाने का आदेश दिया गया है.

fallback

कितना खतरनाक है बोटुलिज्म?
बोटुलिज्म एक गंभीर, संभावित रूप से घातक बीमारी है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम (Clostridium botulinum) के जरिए प्रोड्यूस होने वाले न्यूरोटॉक्सिन (Neurotoxin) के कारण होती है. हालांकि ये रेयर है (हर साल दुनिया भर में तकरीबन 1,000 मामले सामने आते हैं), अगर इसका इलाज न किया जाए तो ये मांसपेशियों के लकवा, सांस लेने में दिक्कत और यहां तक कि मौत का कारण भी बन सकता है.

 

यह भी पढ़ें- स्मोकिंग छोड़ने के लिए काम न आया ई-सिगरेट का सहारा, फेफड़े की ये बीमारी लाई महिला को मौत के करीब
 

बोटुलिज्म के लक्षण
इसके लक्षण आमतौर पर संक्रमण के 12 से 72 घंटे बाद शुरू होते हैं और इसमें धुंधला दिखाई देना, तुतलाकर बोलना, मांसपेशियों में कमजोरी और थकान शामिल हो सकते हैं. एंटीटॉक्सिन (Antitoxin) के साथ समय पर इलाज और मैकेनिकल वेंटिलेशन (Mechanical Ventilation) जैसी सपोर्टिव केयर बहुत जरूरी है.

fallback

बोटुलिज्म से कैसे बचें?
1. तेल, जड़ी-बूटियों और कम-एसिड वाले खाने के साथ सावधान रहें.

ये परेशानी कम-एसिड वाले वातावरण में पनप सकती है, जैसे जड़ी-बूटियों या सब्जियों के साथ घर में बने तेल में, खासकर जब उन्हें रूम टेम्प्रेचर पर रखा जाता है. ऐसे प्रोडक्ट्स को हमेशा फ्रिज में रखें और उन्हें 4 दिनों के भीतर इस्तेमाल करें.

2. संदिग्ध डिब्बाबंद सामान को फेंक दें
फूले हुए, दबे हुए या लीक हो रहे डिब्बे और जार से कभी भी खाना न खाएं. यहां तक कि जो सामान खराब नहीं दिखते, उनमें भी जानलेवा टॉक्सिन हो सकते हैं. कुल मिलाकर पैक्ड फूड्स को लेकर आपको बेहद सतर्क रहना होगा.

3. सही प्रेशर कैनिंग तकनीकों का इस्तेमाल करें
अगर आप खुद से खाने को डिब्बे में बंद करते हैं, खासकर कम-एसिड वाले खाने जैसे सब्जियां और मांस, तो हमेशा प्रेशर कैन का यूड करें, उबलते पानी वाले बर्तन का नहीं. प्रेशर कैनिंग से तापमान इतना ज्यादा हो जाता है कि बोटुलिनम के रोगाणु खत्म हो जाते हैं.

fallback

4. टमाटर को डिब्बे में बंद करते समय एसिडिफाई करें
टमाटर में एसिड की मात्रा अलग-अलग होती है और वो हमेशा सेफ नहीं हो सकते हैं. उन्हें सेफली प्रिजर्व करने के लिए, डिब्बाबंद नींबू का रस या साइट्रिक एसिड मिलाएं ताकि पीएच 4.6 या उससे नीचे रहे.

5. हर चीज को अच्छी तरह गर्म करें
बोटुलिनम टॉक्सिन को खाने को 85°C से ज्यादा तापमान पर कम से कम 5 मिनट तक गर्म करके खत्म किया जा सकता है. ये घर में डिब्बाबंद कम-एसिड वाले खाने के लिए खास तौर पर ज़रूरी है.

6. तुरंत फ्रिज में रखें और सेफली स्टोर करें
जल्दी खराब होने वाले खाने को कमरे के तापमान पर दो घंटे से ज़्यादा या गर्म स्थिति (32°C से ज्यादा) में एक घंटे से ज्यादा न छोड़ें. फ्रिज का तापमान 4°C या उससे कम बनाए रखें.

इस बात को समझें
बोटुलिनम टॉक्सिन को देखा, सूंघा या चखा नहीं जा सकता है, और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी जानलेवा साबित हो सकती है. अगर आपको किसी खाने की सुरक्षा के बारे में कोई शक है, तो उसे चखें नहीं, बल्कि तुरंत फेंक दें.

 

(Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मक़सद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.)

Shariqul Hoda शारिक़ुल होदा

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर.

;