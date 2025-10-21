Advertisement
trendingNow12970483
Hindi Newsलाइफस्टाइल

एक नहीं कई बीमारियों का तोड़ है आम के पत्तों का काढ़ा! इन लोगों के लिए है रामबाण

Mango Leaf Tea Benefits: हेल्दी रहने के लिए सदियों से आम के पत्तों को इस्तेमाल होता आया है. आज हम आपको बताएंगे कि आम के पत्तों से बनी चाय आपके लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है और किन लोगों को इसका सेवन करना चाहिए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक नहीं कई बीमारियों का तोड़ है आम के पत्तों का काढ़ा! इन लोगों के लिए है रामबाण

Mango Leaf Tea Benefits: आम को फलों का राजा कहा जाता है और ये अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ​क्या आप जानते हैं कि आम के पत्ते भी किसी औषधि से कम नहीं हैं. आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के बीच हेल्दी रहना भी अपने आप में एक टास्क है. ऐसे में खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं. आम के पत्तों की बात करें तो आयुर्वेद में सदियों से कई बीमारियों के इलाज में इसका यूज किया जाता रहा है. डॉक्टरों के अनुसार आप के पत्तों से बनी चाय से कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है. दरअसल आम की पत्तियों में विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स के अलावा फ्लेवेनॉइड, फिनोल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं. चलिए जानते हैं चाय के पत्तों की चाय किन लोगों के लिए फायदेमंद है.

डायबिटीज में फायदेमंद
हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आम की पत्तियों में टैनिन और एंथोसायनिन पाए जाते हैं. ऐसे में अगर शुगर पेसेंट को सुबह खाली पेट आम के पत्तों की चाय दी जाए तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद
आम के पत्तों की चाय कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में भी मदद करती है. इसके अलावा ये हार्ट की मांसपेशियों में भी स्टॉन्ग करने में हेल्प करती है.
यह भी पढ़ें:  क्या अपने एक्स के बारे में पति को बता देना चाहिए? प्रेमानंद जी महाराज ने दी ये सलाह

Add Zee News as a Preferred Source

 

इम्यून सिस्टम को करे मजबूत
आम के पत्तों की चाय में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं. ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करती है.

वेट लॉस
आम के पत्तों की चाय आपकी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प कर सकती है. ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है जिससे फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है.
यह भी पढ़ें: बाइक की चाबी से लेकर फोन तक... बार-बार खो जाती हैं डेली यूज की चीजें, हो सकता है ADHD

 

कैसे बनाएं आम के पत्तों की चाय?
चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 से 6 ताजा सूखे आम के पत्ते लेने हैं. उसके बाद आप दो कप पानी में ये पत्ते उबाल लें. इसके बाद पानी को छानकर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और थोड़ा सा शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब आप इसे हल्का ठंडा करके पिएं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Mango Leaf TeaHealth benefits

Trending news

सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
Manishankar aiyer
'जाकर जयशंकर से पूछिए...', रूसी तेल और ट्रंप की धमकी पर बोले कांग्रेस नेता
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
DIG HS Bhullar
CM मान ने DIG भुल्लर को किया निलंबित, दोहराई भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
karnatka CM
अधर में लटका कर्नाटक का 'विकास' तो CM सिद्धारमैया हुए केंद्र सरकार से नाराज
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
Active volcano in India
भारत में छिपी है 'आग'! क्या आप जानते हैं देश का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी कहां है?
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
Ola Engineer Death
'जांच की आड़ में भाविश अग्रवाल को परेशान ना करे पुलिस', कर्नाटक HC का आदेश
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
Rastrapati Bhavan
दिल्ली में बड़ा हादसा, राष्ट्रपति भवन परिसर में लगी आग, दमकल विभाग ने किया काबू
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश
Sabrimala Temple
सबरीमाला सोना चोरी मामले में बड़ी साजिश के सबूत, SIT को मिले जांच के आदेश