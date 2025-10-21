एक नहीं कई बीमारियों का तोड़ है आम के पत्तों का काढ़ा! इन लोगों के लिए है रामबाण

Mango Leaf Tea Benefits: आम को फलों का राजा कहा जाता है और ये अपने स्वाद के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन ​क्या आप जानते हैं कि आम के पत्ते भी किसी औषधि से कम नहीं हैं. आजकल की बिगड़ी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के बीच हेल्दी रहना भी अपने आप में एक टास्क है. ऐसे में खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे अपना सकते हैं. आम के पत्तों की बात करें तो आयुर्वेद में सदियों से कई बीमारियों के इलाज में इसका यूज किया जाता रहा है. डॉक्टरों के अनुसार आप के पत्तों से बनी चाय से कई गंभीर बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है. दरअसल आम की पत्तियों में विटामिन ए, सी, ई और बी कॉम्प्लेक्स के अलावा फ्लेवेनॉइड, फिनोल, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं. चलिए जानते हैं चाय के पत्तों की चाय किन लोगों के लिए फायदेमंद है.

डायबिटीज में फायदेमंद

हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो आम की पत्तियों में टैनिन और एंथोसायनिन पाए जाते हैं. ऐसे में अगर शुगर पेसेंट को सुबह खाली पेट आम के पत्तों की चाय दी जाए तो ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

आम के पत्तों की चाय कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में हेल्प करती है और ब्लड प्रेशर को सामान्य करने में भी मदद करती है. इसके अलावा ये हार्ट की मांसपेशियों में भी स्टॉन्ग करने में हेल्प करती है.

इम्यून सिस्टम को करे मजबूत

आम के पत्तों की चाय में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं. ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करती है. इसके अलावा ये बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करती है.

वेट लॉस

आम के पत्तों की चाय आपकी वेट लॉस जर्नी में भी हेल्प कर सकती है. ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने का काम करती है जिससे फैट बर्न करने में हेल्प मिलती है.

कैसे बनाएं आम के पत्तों की चाय?

चाय बनाने के लिए सबसे पहले आपको 5 से 6 ताजा सूखे आम के पत्ते लेने हैं. उसके बाद आप दो कप पानी में ये पत्ते उबाल लें. इसके बाद पानी को छानकर उसमें आधा नींबू निचोड़ लें और थोड़ा सा शहद डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें. अब आप इसे हल्का ठंडा करके पिएं.

