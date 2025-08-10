Worst Foods for Eyes: आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 फूड्स कौन से हैं? जो आपको बना सकते हैं अंधा
Advertisement
trendingNow12874336
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Worst Foods for Eyes: आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 फूड्स कौन से हैं? जो आपको बना सकते हैं अंधा

Worst Foods for Eyes: क्या आपको अपनी आंखों की रोशनी धीरे-धीरे घटती महसूस हो रही है? ऐसा है तो आप तुरंत सचेत हो जाएं. आज हम आपको 4 ऐसे खराब फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आपको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 04:28 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Worst Foods for Eyes: आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 फूड्स कौन से हैं? जो आपको बना सकते हैं अंधा

4 Worst Foods That Harm Eyes: आंखों को प्रकृति का सबसे बड़ा अमूल्य उपहार माना जाता है. एक बार आंख खराब हो जाए तो वह नई नहीं लगाई जा सकती है. यही वजह है कि आंखों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है. इसके लिए अच्छा खानपान तो होना ही चाहिए. साथ ही उन चीजों से परहेज भी आवश्यक हो जाता है, जिससे आंखों को नुकसान की आशंका होती है. आज हम आपको 4 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें खाने से आपको बचना चाहिए वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं. 

आंखों की रोशनी घटाने वाले फूड्स कौन से हैं?

ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए

डॉक्टरों के मुताबिक, हमें ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए. ऐसा करने से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, जिससे आंखों को ब्लड सप्लाई करने रक्त वाहिकाओं पर खराब असर पड़ सकता है. इससे रेटिना कमजोर हो सकता है, जिससे आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है.  

आंखों को हानि पहुंचाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स

हेल्थ एक्सपर्टों के अनुसार, तले और प्रोसेस्ड फूड्स सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें मौजूद हाइड्रोजनीकृत तेलों और ट्रांस फैट्स से उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन होता है. इससे खराब रक्त संचार की समस्या होती है, जिससे आंखों के आसपास सूजन और टिश्यूज में खराबी की समस्या पनपती है. इसलिए ऐसे फूड्स से बचना चाहिए. 

इंस्टेंड नूडल्स पहुंचाता है नुकसान

कई एक्सपर्टों के मुताबिक, इंस्टेंट नूडल्स, कुछ मसालों और पैकेज्ड स्नैक्स में पाया जाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) अत्यधिक ग्लूटामेट का कारण बनता है. इसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी नामक समस्या हो सकती है, जो आंखों की रोशनी कम होने की बड़ी वजह बनती है. 

सफेद ब्रेड, पास्ता खाने से बचें

डॉक्टर कहते हैं कि सफेद ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री और सफेद चावल जैसे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाने से बचना चाहिए. असल में ये सब फूड्स तेज़ी से ग्लूकोज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर में वृद्धि और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जो रेटिना कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Eye Care Tips In hindi

Trending news

नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
;