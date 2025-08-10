Worst Foods for Eyes: आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले 4 फूड्स कौन से हैं? जो आपको बना सकते हैं अंधा

4 Worst Foods That Harm Eyes: आंखों को प्रकृति का सबसे बड़ा अमूल्य उपहार माना जाता है. एक बार आंख खराब हो जाए तो वह नई नहीं लगाई जा सकती है. यही वजह है कि आंखों की देखभाल करना भी बेहद जरूरी हो जाता है. इसके लिए अच्छा खानपान तो होना ही चाहिए. साथ ही उन चीजों से परहेज भी आवश्यक हो जाता है, जिससे आंखों को नुकसान की आशंका होती है. आज हम आपको 4 ऐसे फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें खाने से आपको बचना चाहिए वरना आपकी आंखें खराब हो सकती हैं.

आंखों की रोशनी घटाने वाले फूड्स कौन से हैं?

ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए

डॉक्टरों के मुताबिक, हमें ज्यादा नमक खाने से बचना चाहिए. ऐसा करने से हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, जिससे आंखों को ब्लड सप्लाई करने रक्त वाहिकाओं पर खराब असर पड़ सकता है. इससे रेटिना कमजोर हो सकता है, जिससे आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है.

आंखों को हानि पहुंचाते हैं प्रोसेस्ड फूड्स

हेल्थ एक्सपर्टों के अनुसार, तले और प्रोसेस्ड फूड्स सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें मौजूद हाइड्रोजनीकृत तेलों और ट्रांस फैट्स से उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन होता है. इससे खराब रक्त संचार की समस्या होती है, जिससे आंखों के आसपास सूजन और टिश्यूज में खराबी की समस्या पनपती है. इसलिए ऐसे फूड्स से बचना चाहिए.

इंस्टेंड नूडल्स पहुंचाता है नुकसान

कई एक्सपर्टों के मुताबिक, इंस्टेंट नूडल्स, कुछ मसालों और पैकेज्ड स्नैक्स में पाया जाने वाला मोनोसोडियम ग्लूटामेट (MSG) अत्यधिक ग्लूटामेट का कारण बनता है. इसकी वजह से एक्साइटोटॉक्सिसिटी नामक समस्या हो सकती है, जो आंखों की रोशनी कम होने की बड़ी वजह बनती है.

सफेद ब्रेड, पास्ता खाने से बचें

डॉक्टर कहते हैं कि सफेद ब्रेड, पास्ता, पेस्ट्री और सफेद चावल जैसे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाने से बचना चाहिए. असल में ये सब फूड्स तेज़ी से ग्लूकोज़ में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे ब्लड शुगर में वृद्धि और ऑक्सीडेटिव तनाव होता है, जो रेटिना कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.