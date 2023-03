Egg: एक दिन में कितने अंडे खाए जा सकते हैं? कभी न करें लिमिट क्रॉस करने की कोशिश

Risk Of Eating Too Much Egg: अंडे को हम अक्सर सुबह के नाश्ते या दूसरे मील के साथ खाना पसंद करते हैं इसे सुपरफूड माना जाता है. आपने वो स्लोगन जरूर सुना होगा, 'संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे'. ये पिछले कई दशकों से पॉपुलर रहा है, लेकिन रोजाना कितने अंडे खाने चाहिए क्या अगर हम ज्यादा सेवन करेंगे तो कौन-कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं. ग्रेटर नोएडा के GIMS अस्पताल में कार्यरत मशहूर डाइटीशियन आयुषी यादव (Ayushi Yadav) ने अंडे खाने की डेली लिमिट के बारे में हमें बताया.