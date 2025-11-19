सर्दियों में जब मॉइश्चराइजर हो जाए फेल, तो इस आयुर्वेदिक उपाय से खिल उठेगी ड्राई स्किन

Abhyanga For Skin: सर्दियों के मौसम में हमारी स्किन को अलग तरह से देखभाल की जरूरत पड़ती है. इस सीजन में सबसे आम शिकायत होती है त्वचा के रूखेपन की. समाधान आयुर्वेद के अभ्यंग में छिपा है. कई बार मॉइश्चराइजर लगाने के बावजूद भी कई लोगों को राहत नहीं मिलती. ऐसे में आयुर्वेद का सदियों पुराना उपचार 'अभ्यंग' एक कारगर और नेचुरल सॉल्यूशन है.

त्वचा के लिए क्यों है मददगार?

अभ्यंग आयुर्वेद की एक पारंपरिक तेल मालिश तकनीक है, जिसमें पूरे शरीर पर हल्का गर्म यानी गुनगुना हर्बल तेल लगाकर खास तरीके से मालिश की जाती है. ये न सिर्फ स्किन को सॉफ्ट बल्कि हेल्दी भी बनाती है. आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि हर दिन सिर्फ 10-15 मिनट का अभ्यंग करने से त्वचा में नमी बनी रहती है और रूखापन दूर होता है.

स्ट्रेस होगा दूर

भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के मुताबिक, नियमित अभ्यंग से त्वचा मुलायम होती है, ब्लड फ्लो बेहतर होता है और शरीर सेहतमंद रहता है. अभ्यंग में खास ध्यान सिर, गर्दन, कंधे, पीठ और पैरों के तलवों पर दिया जाता है, क्योंकि इन जगहों पर नर्वस सिस्टम के कई अहम सिरे मौजूद होते हैं. इनकी मालिश से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और पूरा शरीर तरोताजा महसूस करता है.

इन चीजों से होता है फायदा

आयुर्वेदाचार्य बताते हैं कि सर्दियों में तिल का तेल, बादाम तेल या नारियल तेल में अश्वगंधा, ब्राह्मी और चंदन जैसी जड़ी-बूटियां मिलाकर अभ्यंग करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है. धूप में बैठकर सरसों का तेल भी बेहद फायदेमंद होता है. ये तेल गहराई तक जाकर त्वचा को पोषण देते हैं और ठंड से होने वाली खुश्की की समस्या को जड़ से खत्म करते हैं.

घर पर करें तैयार

खास बात है कि अभ्यंग घर पर भी आसानी से किया जा सकता है. सुबह नहाने से पहले या रात को सोने से पहले गुनगुने तेल से मालिश करनी चाहिए. अभ्यंग न सिर्फ त्वचा को निखारता और मुलायम बनाता है, बल्कि पूरे शरीर और मन को स्वस्थ के साथ एनर्जी से भरपूर बनाए रखता है. हफ्ते में हर दिन या 3 से 4 बार अभ्यंग करने से कई फायदे मिलते हैं.

