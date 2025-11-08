Advertisement
एसिडिटी शुरू होते ही आ धमकता है सिर दर्द, जानिए ब्रेन से क्या है इसका कनेक्शन

पेट में अगर एसिडिटी हो जाए, तो डेली लाइफ की नॉर्मल एक्टिविटीज करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप पेट और ब्रेन के कनेक्शन को समझें. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 08, 2025, 01:47 AM IST
Acidity And Brain: आमतौर पर सिर दर्द की परेशानी को मामूली माना जाता है. हर उम्र के लोग कई बार इससे गुजरते हैं. इसका कनेक्शन अक्सर स्ट्रेस और थकान से भी होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेट में बनने वाली गैस से भी सिर दर्द का सीधा कनेक्शन होता है? कई लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि पेट में गैस बनने पर उनके सिर में दर्द होता है.

एसिडिटी से होने वाली परेशानियां
पेट में बनने वाली एसिडिटी सिर्फ पेट दर्द का कारण नहीं बनती, बल्कि ज्यादा गैस बनने पर सीने में जलन, उल्टी, जी मचलाना और सिर दर्द की समस्या होती है. जब भी पेट में गैस की परेशानी होती है तो वो सीधा डायफ्राम को अफेक्ट करती है. डायफ्राम एक तरह की मांसपेशी होती है, जो फेफड़ों के नीचे होती है. जैसे ही पेट फूलता है, डायफ्राम पर दबाव पड़ता है और सांस लेने में परेशानी होती है. गैस ज्यादा बढ़ने पर सांस की नली में जलन पैदा करती है, जिससे उल्टी होना और जी मचलाना जैसी दिक्कतें होती हैं.

कैसे बनती है गैस?
इसके अलावा, पेट में बनने वाली एसिडिटी ब्लड फ्लो को अफेक्ट करती है, जिससे मस्तिष्क में ठीक तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और सिरदर्द होने लगता है. जिन लोगों को पहले से माइग्रेन या सिर से जुड़ी परेशानी होती है, उन लोगों का सिर दर्द गैस बनने पर सबसे पहले ट्रिगर होता है.

इन चीजों से कहें परहेज
पेट में बनने वाली एसिडिटी को डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है. गैस की परेशानी बार-बार होने पर तली-भुनी चीजों से परहेज करना चाहिए. खाने में फाइबर से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए. इसके साथ ही खाना समय पर खाना चाहिए और खाना खाने के बाद कुछ समय तक टहलना चाहिए. इससे खाना पचने में आसानी होती है और गैस कम बनती है.

कैसे करें सेवन?
पेट में बनने वाली गैस से बचने के लिए घर पर बने कुछ देसी चूर्ण का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. दादी-नानी पहले से ही खाना खाने के बाद भुनी हुई अजवायन और काला नमक के सेवन की सलाह देती आई हैं. तवे पर काला नमक और अजवाइन को भूनकर पाउडर बनाकर रख लें और खाने के बाद आधा चम्मच सेवन करें. इससे पाचन शक्ति बढ़ेगी और भोजन जल्दी पचेगा. इसके अलावा मिश्री और सौंफ का भी सेवन कर सकते हैं.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

