Acidity Relief Tips: एसिडिटी और पेट दर्द को कहें अलविदा! बस गर्म पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज

Stomach Gas Relief Tips: आजकल खराब खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के चलते ज्यादातर लोगों का पेट खराब रहता है. अधिकांश लोग पेट की समस्या से जूझ रहे हैं. पेट में गैस, बदहजमी, पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या आम हो गई है. ऐसे में कुछ देसी नुस्खे ऐसे हैं जो आपको पेट की समस्या से राहत दिला सकते हैं और पाचन क्रिया को भी मजबूत बना सकते हैं. अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई ऐसा देसी नुस्खा खोज रहे हैं जो तुरंत राहत दे सके तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको पेट गैस और एसिडिटी के लिए कुछ देसी नुस्खे बता रहे हैं.

गर्म पानी और शहद

अगर आपको पेट फूलने या पेट में गैस बनने की समस्या रहती है तो आप शहद और गर्म पानी वाला नुस्खा आजमा सकते हैं. इसके लिए आप सुबह को खाली पेट शहद वाला गर्म पानी पिएं. सुबह को उठकर एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाएं और पी लें. इससे आपको राहत मिल सकती है. यह पाचन को दुरुस्त करने के साथ-साथ पेट की सूजन को कम करने में भी मदद करेगा.

जलन और एसिडिटी

अगर आपको पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या रहती है. तो आपके लिए ठंडा दूध बेहतर उपाय हो सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम पेट के एसिड को कुछ हद तक बेअसर कर देते हैं. जिनको दूध से एलर्जी है उनको नहीं पीना है वरना समस्या और बढ़ सकती है.

केला

अगर आपके पेट में गैस बनी रहती है या पेट की सूजन से जूझ रहे हैं तो केला आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. जिन लोगों को गैस और सूजन की समस्या है उन लोगों को केले का सेवन करना चाहिए. केले में ऐसे नेचुरल गुड होते हैं जो एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं.

नारियल पानी

एसिडिटी की समस्या को कम करने में नारियल पानी एक नेचुरल उपाय हो सकता है. नारियल पानी में नेचुरल क्षारीय गुण पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड के प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं. पेट को आराम पहुंचाने और सूजन को कम करने में भी हेल्प करते हैं.

