Advertisement
trendingNow13026812
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Acidity Relief Tips: एसिडिटी और पेट दर्द को कहें अलविदा! बस गर्म पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज

Stomach Gas Relief Tips: अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई ऐसा देसी नुस्खा खोज रहे हैं जो तुरंत राहत दे सके तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको पेट गैस और एसिडिटी के लिए कुछ देसी नुस्खे बता रहे हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Acidity Relief Tips: एसिडिटी और पेट दर्द को कहें अलविदा! बस गर्म पानी में मिलाकर पी लें ये एक चीज

Stomach Gas Relief Tips: आजकल खराब खानपान और बिगड़ी लाइफस्टाइल के चलते ज्यादातर लोगों का पेट खराब रहता है. अधिकांश लोग पेट की समस्या से जूझ रहे हैं. पेट में गैस, बदहजमी, पेट फूलना और एसिडिटी की समस्या आम हो गई है. ऐसे में कुछ देसी नुस्खे ऐसे हैं जो आपको पेट की समस्या से राहत दिला सकते हैं और पाचन क्रिया को भी मजबूत बना सकते हैं. अगर आप भी पेट से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं और कोई ऐसा देसी नुस्खा खोज रहे हैं जो तुरंत राहत दे सके तो ये स्टोरी आपके लिए है. इस खबर में हम आपको पेट गैस और एसिडिटी के लिए कुछ देसी नुस्खे बता रहे हैं. 

गर्म पानी और शहद 
अगर आपको पेट फूलने या पेट में गैस बनने की समस्या रहती है तो आप शहद और गर्म पानी वाला नुस्खा आजमा सकते हैं. इसके लिए आप सुबह को खाली पेट शहद वाला गर्म पानी पिएं. सुबह को उठकर एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाएं और पी लें. इससे आपको राहत मिल सकती है. यह पाचन को दुरुस्त करने के साथ-साथ पेट की सूजन को कम करने में भी मदद करेगा. 

जलन और एसिडिटी 
अगर आपको पेट में जलन या एसिडिटी की समस्या रहती है. तो आपके लिए ठंडा दूध बेहतर उपाय हो सकता है. दूध में मौजूद प्रोटीन और कैल्शियम पेट के एसिड को कुछ हद तक बेअसर कर देते हैं. जिनको दूध से एलर्जी है उनको नहीं पीना है वरना समस्या और बढ़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

केला 
अगर आपके पेट में गैस बनी रहती है या पेट की सूजन से जूझ रहे हैं तो केला आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है. जिन लोगों को गैस और सूजन की समस्या है उन लोगों को केले का सेवन करना चाहिए. केले में ऐसे नेचुरल गुड होते हैं जो एसिड को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं.

नारियल पानी 
एसिडिटी की समस्या को कम करने में नारियल पानी एक नेचुरल उपाय हो सकता है. नारियल पानी में नेचुरल क्षारीय गुण पाए जाते हैं जो एक्स्ट्रा एसिड के प्रोडक्शन को कम करने में हेल्प करते हैं. पेट को आराम पहुंचाने और सूजन को कम करने में भी हेल्प करते हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

aciditynatural remedies

Trending news

ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
Winter Session
नाराजगी के साथ विपक्ष मांग पर अड़ा था, चुनाव सुधार पर कब होगी चर्चा; सरकार ने बताया
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
Mufti Sayeed
CBI को झटका, पूर्व गृहमंत्री की बेटी के किडनैपिंग केस में जिसे पकड़ा, वो हो गया रिहा
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
2016 demonetisation
नोटबंदी में अफसरों की नाक के नीचे पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों ने की थी जमकर धांधली
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
assam polygamy ban
Assam Polygamy Ban: दो बीवियां रखी तो खैर नहीं... जानें असम में कितना आम पॉलीगैमी
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
Maharashtra Election
महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीख बदली, HC ने दिया आदेश, 3 हफ्तों तक नहीं खुलेंगी EVM
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज
Aam Aadmi Party
गोवा: आम आदमी पार्टी का हेल्थ मॉडल चमका, 800 हेल्थ कैंपों में 20,000 लोगों का इलाज