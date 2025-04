54 की उम्र में R Madhavan क्यों हैं इतने फिट? बिना हेवी एक्सरसाइज के युवाओं को देते हैं टक्कर

R Madhavan Fitness Secret: एक्टर आर माधवन ने हमेशा से साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. अपने बिजी शेड्यूल के बीच वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखना नहीं भूलते. 18 जुलाई, 2024 को एक ट्वीट में, इस एक्टर ने अपनी 2022 की फिल्म, रॉकेट्री: द नांबी इफेक्ट के लिए वजन बढ़ाने के बाद अपनी वेट लॉस जर्नी की एक झलक शेयर की थी. वो 'कर्ली टेल्स' के साथ अपने अप्रैल 2024 के इंटरव्यू के एक क्लिप पर रिएक्शन दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था: “मैंने सिर्फ वही खाना खाया जो मेरे शरीर के लिए अच्छा था. कोई एक्सरसाइज नहीं। कोई रनिंग नहीं. कोई सर्जरी नहीं. कोई दवा नहीं. कुछ भी नहीं.”



इनकी फिटनेस का राज़

अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान अपने डाइट और वर्कआउट सीक्रेट्स के बारे में डिटेल से बताते हुए ने ट्वीट किया, “इंटरमिटेंट फास्टिंग, भोजन को 45-60 बार खूब चबाना (अपना भोजन पिएं और अपना पानी चबाएं). शाम 6.45 बजे आखिरी मील (सिर्फ पका हुआ खाना - दोपहर 3 बजे के बाद बिल्कुल कच्चा नहीं खाएं)... सुबह जल्दी लंबी सैर और रात को जल्दी गहरी नींद (सोने से 90 मिनट पहले कोई स्क्रीन टाइम नहीं)... खूब सारे फ्लूइड... ढेर सारी हरी सब्जियां और ऐसा भोजन जो आपके शरीर द्वारा आसानी से पचाया जा सके और हेल्दी हो. कुछ भी प्रोसेस्ड नहीं.”

Intermittent fasting, heavy chewing of food 45-60 times( drink your food and chew your water) .. last meal at 6.45 pm .( only cooked food -nothing raw AT ALL post 3 pm ) .. early morning long walks and early night deep sleep( no screen time 90 min before bed) … plenty of fluids… https://t.co/CsVL98aGEj

