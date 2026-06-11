Add Zee Business As A Preferred Source
App

ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए डाइट में आज ही शामिल करें ये सीड्स, जल्द दिख सकता है असर!

प्रदूषण, तनाव और अनहेल्दी डाइट की वजह से चेहरे की चमक कम हो जाती हैं. चेहरे की खोई चमक वापस पाने के लिए आप डाइट में इन सीड्स को शामिल कर सकते हैं.

Written ByShilpa
Published: Jun 11, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 07:00 PM IST
ग्लोइंग और चमकदार स्किन के लिए डाइट में आज ही शामिल करें ये सीड्स, जल्द दिख सकता है असर!

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कैंची धाम जाने वालों के लिए जरूरी खबर! स्थापना दिवस को लेकर भारी ट्रैफिक डायवर्जन
Kainchi Dham1 min ago
2
lifestyle2 min ago
3
Haryana news13 min ago
4
Astro Tips15 min ago
5
health tips28 min ago