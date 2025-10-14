Advertisement
आइसक्रीम की तरह खुद पिघलने लगेगा बैड कोलेस्ट्रॉल, बस इन 4 चीजों को करें डाइट में शामिल

Bad Cholesterol: बिगड़ी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते लगातार बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में हेल्दी रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ बड़े बदलाव करने की जरूरत है. जो चलिए जानते हैं वे कौन से फूड्स हैं जिनको हम अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

 

Oct 14, 2025, 07:24 PM IST
Bad Cholesterol: बिगड़ी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते लगातार बैड कोलेस्ट्रॉल की समस्या बढ़ती जा रही है. ऐसे में हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें अपनी डाइट में बड़े बदलाव करने की जरूरत है. बैड कोलेस्ट्रॉल के चलते हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है ऐसे में ये आर्टरी ब्लॉक होने का खतरा रहता है. ऐसे में हमें अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि हम बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकें. चलिए आपको ऐसे फूड्स के बारे में बताते हैं जिन्हें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

ओट्स
अगर आपकी बॉडी में भी बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ रही है तो आप ओट्स को डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. इसमें काफी अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में जाने से रोकने का काम करता है.
केला या बेरी
अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल पर ब्रेक लगाना चाहते हैं तो केला या बेरी जैसे फलों को अपने आहार में शामिल करें. ये आपको एक्स्ट्रा फाइबर देने में मदद करेंगे जिससे फाइबर को बॉडी से बाहर करने में हेल्प मिलेगी.

फैटी फिश
बैड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ते लेवल को कंट्रोल करने लिए आप अपनी डाइट में फैटी फिश को शामिल कर सकते हैं. सैल्मन, मैकेरल, टूना, सार्डिन, ट्राउट और हेरिंग जैसी मछलियां ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं. ये हार्ट हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हैं. ये हार्टबीट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं आप हफ्ते में इसे एक या दो बार ट्राई कर सकते हैं.
बीन्स
बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने और हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आप बीन्स को भी अपनी डेली डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. इसमें दालें और फलियां फाइबर से भरपूर होती हैं. इसमें घुलनशील फाइबर होता है जो धीरे धीरे पचता है. ये लंबे समय तक पेट को भरा रखता है जिससे वेट लॉस में भी हेल्प मिलती है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

