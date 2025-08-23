रात में करना शुरू कर दें ये काम, गट रहेगा हेल्दी और डाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग

Healthy Gut Habits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान हमारी डाइजेशन सिस्टम और गट हेल्थ पर बुरा असर डालती है. ऐसे में लगभग हर व्यक्ति गैस, कब्ज, अपच या पेट फूलना जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से जुझ रहा है. इसका असर आपके नींद और मूड पर भी पड़ता है.

डाइजेशन खराब होने से शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है. ऐसे में डाइजेशन को बेहतर करना बेहद जरूरी है. इसके लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए. खासकर रात के समय, इस खबर में हम आपको गुड गट हेल्थ के लिए रात की अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे.

हल्का और डाइजेस्टिव डिनर

रात में भारी और ऑयली खाना खाने से पचाने में ज्यादा समय लगता है. इससे एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है. ऐसे में कोशिश करें कि रात का खाना हल्का खाएं जैसे- सूप, दलिया, खिचड़ी. इसके साथ-साथ खाने और सोने से बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें. इससे खाने को डाइजेस्ट करने का पूरा समय मिलता है.

सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी

हेल्दी गट के लिए सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी पीना फायदेमंद हो सकता है. डिनर के तुरंत बाद, ठंडा पानी पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसके गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसके साथ-साथ सोने से पहले हर्बल टी माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे नींद अच्छी आती है.

डिजिटल डिटॉक्स

गट हेल्थ खाने की आदतों से लेकर आपके माइंड से भी जुड़ा होता है. ऐसे में स्ट्रेस और चिंता, डाइजेशन पर बुरा असर डालती है. ऐसे में सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बना लेनी चाहिए. इसके जगह पर आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. यह दिमाग को शांत करता है और गहरी नींद लाने में मददगार है.

पूरी नींद लें

आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन कम सोने से या अच्छी नींद नहीं लेने से भी पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. नींद की समस्या से गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि रोजाना आप एक ही समय पर सो रहे हैं और 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं.

