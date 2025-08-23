रात में करना शुरू कर दें ये काम, गट रहेगा हेल्दी और डाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग
Advertisement
trendingNow12892877
Hindi Newsलाइफस्टाइल

रात में करना शुरू कर दें ये काम, गट रहेगा हेल्दी और डाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग

Night Habits for Healthy Gut: हेल्दी डाइजेशन के लिए खान-पान की आदतों के साथ-साथ रात में हेल्दी आदतों को फॉलो करना भी जरूरी है. इस खबर में हम आपको हेल्दी गट के लिए हेल्दी आदतों के बारे में बताएंगे. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रात में करना शुरू कर दें ये काम, गट रहेगा हेल्दी और डाइजेशन होगा स्ट्रॉन्ग

Healthy Gut Habits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खराब लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खान-पान हमारी डाइजेशन सिस्टम और गट हेल्थ पर बुरा असर डालती है. ऐसे में लगभग हर व्यक्ति गैस, कब्ज, अपच या पेट फूलना जैसी पेट से जुड़ी समस्याओं से जुझ रहा है. इसका असर आपके नींद और मूड पर भी पड़ता है.

डाइजेशन खराब होने से शरीर में एनर्जी की कमी महसूस होती है. ऐसे में डाइजेशन को बेहतर करना बेहद जरूरी है. इसके लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए. खासकर रात के समय, इस खबर में हम आपको गुड गट हेल्थ के लिए रात की अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे.

 

Add Zee News as a Preferred Source

हल्का और डाइजेस्टिव डिनर
रात में भारी और ऑयली खाना खाने से पचाने में ज्यादा समय लगता है. इससे एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी समस्या हो सकती है. ऐसे में कोशिश करें कि रात का खाना हल्का खाएं जैसे- सूप, दलिया, खिचड़ी. इसके साथ-साथ खाने और सोने से बीच कम से कम 2 घंटे का गैप रखें. इससे खाने को डाइजेस्ट करने का पूरा समय मिलता है. 

 

सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी
हेल्दी गट के लिए सोने से पहले गुनगुना पानी या हर्बल टी पीना फायदेमंद हो सकता है. डिनर के तुरंत बाद, ठंडा पानी पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है, इसके गैस और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. इसके साथ-साथ सोने से पहले हर्बल टी माइंड को रिलैक्स करता है, जिससे नींद अच्छी आती है. 

 

डिजिटल डिटॉक्स
गट हेल्थ खाने की आदतों से लेकर आपके माइंड से भी जुड़ा होता है. ऐसे में स्ट्रेस और चिंता, डाइजेशन पर बुरा असर डालती है. ऐसे में सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल और लैपटॉप से दूरी बना लेनी चाहिए. इसके जगह पर आप डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन या हल्की स्ट्रेचिंग कर सकते हैं. यह दिमाग को शांत करता है और गहरी नींद लाने में मददगार है. 

 

पूरी नींद लें
आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन कम सोने से या अच्छी नींद नहीं लेने से भी पेट से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं. नींद की समस्या से गट बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि रोजाना आप एक ही समय पर सो रहे हैं और 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं. 

 

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है. 

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

night habits for healthy guthealthy gut habits

Trending news

जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
;