सुबह उठते ही अपनाएं ये आसान आदत, एक्ने-पेट की दिक्कत और फटी एड़ियों से मिलेगा छुटकारा!
सुबह उठते ही अपनाएं ये आसान आदत, एक्ने-पेट की दिक्कत और फटी एड़ियों से मिलेगा छुटकारा!

सुबह की छोटी-छोटी आदतें हमारी सेहत पर बड़ा असर डाल सकती हैं. सही तरीके से अपनाए जाने पर ये आदतें एक्ने, पेट की परेशानियों और फटी एड़ियों जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती हैं. सुबह की कुछ आसान आदतें अपनाने से दिन की शुरुआत एनर्जी से भरपूर होती है. इन्हें अपनाने से न सिर्फ चेहरे की समस्या दूर होती है बल्कि पेट की परेशानियां, फटी एड़ियां भी बेहतर होती है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं वह सरल तरीका जिसे अपनाकर आप अपनी सेहत और स्किन दोनों को फायदा पहुंचा सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:28 AM IST
सुबह उठते ही अपनाएं ये आसान आदत, एक्ने-पेट की दिक्कत और फटी एड़ियों से मिलेगा छुटकारा!

Benefits of Saliva: सुबह उठते ही हम अक्सर अपने रूटीन में छोटी-छोटी आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर इन आदतों को अपनाया जाए तो हमारी हेल्थ और ब्यूटी दोनों बेहतर हो सकती है. इन छोटी-छोटी आदतों में से एक है सुबह उठते ही बासी लार का सही इस्तेमाल करना. यह न सिर्फ आपके चेहर के मुहांसे और दाग-धब्बों को दूर करता है, बल्कि पेट की समस्याओं को भी ठीक करता है, फटी एड़ियों को भी दूर करता है. अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है.

सुबह का बासी लार वाकई चमत्कारी है. आयुर्वेद में भी इससे कई बीमारियों का इलाज माना जाता है. इसे सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना चेहरे की रंगत, पेट की सेहत समेत कई दिक्कतों को दूर कर सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार सुबह की बासी लार में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं. इसे अलग-अलग रोगों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है. इसमें मौजूद एंजाइम डाइजेशन को ठीक रखने के साथ ही आंख, त्वचा समेत कई चीजों के लिए फायदेमंद हैं.

चमकने लगेगा चेहरा
सुबह के बासी थूक में एंटी-बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण मौजूद होते हैं जो स्किन के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं. जिन लोगों के चेहरे पर दानें या मुहांसे होते हैं यानी उनके चेहरे पर बैक्टीरिया तेजी से पनते हैं. ऐसे में उन्हें सुबह उठते ही चेहरे पर लार लगानी चाहिए. लार को चेहर पर 15 मिनट के लिए चेहर पर लगाए रखें और उसके बाद पानी से धुल लें. ऐसा करने से स्किन चमकने लगती है. लार से चेहरे के दाग-धब्बे और फंगल इंफेक्शन को खत्म कर देता है. जिन लोगों के शरीर में फोड़े-फुंसी हैं या चोट लगने से घाव हो गया हों उस दौरान यह नुस्खा नहीं अपनाना चाहिए.

यह भी पढ़ेंः सुबह टहलें या शाम को, अगर इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखा तो बेकार जाएगी मेहनत 

आंखों की परेशानी रहेगी दूर
आज के समय में हर कोई घंटो मोबाइल फोन पर समय बिता रहा है. ज्यादा देर फोन यूज करने का सबसे ज्यादा असर आंखों पर ही देखने को मिलता है. इससे आंखें जल्दी थक जाती हैं और कभी कभी रोशनी भी कमजोर होने लगती है.इस समस्या को दूर करने के लिए आयुर्वेद के मुताबिक बासी थूक को उंगली की सहायता से आंखों के बाहरी हिस्से में चारों तरफ लगाना चाहिए. लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लार आंखों के अंदर न जाए.

डाइजेशन होगा सही
सुबह की बासी लार डाइजेशन को भी ठीक करती है. जिन लोगों को गैस, कब्ज, एसिडिटी या ब्लोटिंग जैसी परेशानी रहती है, उन्हें इस देसी उपाय को जरूर ट्राई करनी चाहिए. इस दिक्कत को ठीक करने के लिए उठते ही खाली पेट बिना ब्रश या कुल् किए बिना 1 ग्लास पानी पी लें. पानी के साथ सलाइवा के एंजाइम पेट में पहुंच जाएंगे और पेट की समस्या दूर हो सकती है.

फटी एड़ियों की समस्या होगी दूर
अगर आप अक्सर नंगे पैर चलते हैं या  गलत फुटवियर पहनने से एड़ियां फट सकती हैं. कई लोग एड़ियों को मॉइश्चराइज भी नहीं करते, जिससे समस्या बढ़ जाती है. अगर आपकी एड़ी फट रही है, तो सुबह उठते ही उस पर बासी थूक लगाएं. 15-20 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. कुछ ही दिनों में एड़ियां मुलायम और ठीक हो जाएंगी.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Udbhav Tripathi

benefits of saliva, Acne Treatment At Home

