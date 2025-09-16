रंग पक्का करने के लिए कभी न खरीदें केमिकल से भरी मिलावटी मेहंदी, स्किन को ऐसे पहुंचाती है नुकसान
रंग पक्का करने के लिए कभी न खरीदें केमिकल से भरी मिलावटी मेहंदी, स्किन को ऐसे पहुंचाती है नुकसान

गहरे और पक्के रंग की चाहत में लोग अक्सर मिलावटी मेहंदी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये स्किन और हेल्थ दोनों के लिए खतरनाक है. कुदरती मेहंदी का रंग भले ही धीरे-धीरे चढ़े, लेकिन ये सुरक्षित और हेल्दी है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 16, 2025, 12:19 PM IST
रंग पक्का करने के लिए कभी न खरीदें केमिकल से भरी मिलावटी मेहंदी, स्किन को ऐसे पहुंचाती है नुकसान

How Adulterated Mehndi Affect Your Skin: शादी-ब्याह, तीज-त्योहार या किसी भी खास मौके पर हाथों में मेहंदी लगाने का रिवाज हमेशा से रहा है. पारंपरिक रूप से मेहंदी पत्तों से बनाई जाती थी, जो पूरी तरह नेचुरल होती थी और स्किन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी. लेकिन आजकल मार्केट में जल्दी गहरा और पक्का रंग लाने के नाम पर केमिकल से भरी मिलावटी मेहंदी धड़ल्ले से बिक रही है. ये मेहंदी भले ही कुछ घंटों में गाढ़ा रंग दे दे, लेकिन स्किन और हेल्थ के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है.

मिलावटी मेहंदी में क्या मिलाया जाता है?
नेचुरल मेहंदी का रंग धीरे-धीरे 6 से 8 घंटे में चढ़ता है और नारंगी से गहरे भूरे में बदलता है. लेकिन बाजार में बिकने वाली "इंस्टेंट डार्क" या "ब्लैक मेहंदी" में रंग को पक्का करने के लिए पैराफिनिलेंडायमाइन (PPD), डाई और दूसरे केमिकल्स मिलाए जाते हैं. यही केमिकल्स तुरंत गहरा रंग तो दे देते हैं, लेकिन स्किन के लिए 'जहर' की तरह काम करते हैं.

स्किन पर इसके खतरे

1. एलर्जी और खुजली: मिलावटी मेहंदी लगाने के कुछ घंटों बाद ही स्किन पर खुजली और जलन होने लगती है.

2. लाल दाने और रैशेज: केमिकल्स से स्किन पर छोटे-छोटे दाने और लाल धब्बे पड़ सकते हैं.

3. फफोले और जख्म: PPD जैसे केमिकल्स से कई बार हाथों पर फफोले तक बन जाते हैं, जो लंबे समय तक निशान छोड़ देते हैं.

4. स्किन बर्न और पिग्मेंटेशन: मिलावटी मेहंदी स्किन को जला सकती है और स्किन टोन पर परमानेंट दाग छोड़ सकती है.
 

हेल्थ पर असर

सिर्फ स्किन ही नहीं, इन केमिकल्स का असर हेल्थ पर भी पड़ सकता है. जैसे:-

1. ज्यादा देर तक स्किन पर रहने से केमिकल्स ब्लड में घुल सकते हैं.

2. सांस और आंखों में जलन हो सकती है.

3. कुछ मामलों में हेयर डाई एलर्जी जैसे गंभीर रिएक्शन देखने को मिलते हैं.

सेफ मेहंदी कैसे चुनें?

1. नेचुरल मेहंदी पाउडर ही इस्तेमाल करें, जिसमें कोई केमिकल या डाई न हो.

2. पैकेजिंग पर इंग्रीडिएंट्स चेक करें और "ब्लैक मेहंदी" से बचें.

3. अगर मेहंदी का रंग बहुत जल्दी और बहुत गहरा हो रहा है, तो समझ जाएं इसमें मिलावट है.

4. चाहें तो घर पर खुद पत्तों को सुखाकर और पीसकर मेहंदी पाउडर तैयार करें.

