Add Zee Business As A Preferred Source
App

लड़ाई के बाद पार्टनर नहीं करता है बात, क्या इसके पीछे का कारण!

किसी भी रिश्ते में लड़ाई-झगड़ा होना बेहद नॉर्मल हैं. लेकिन लड़ाई के बाद एकदम चुप्पी साध लेना बात ना करना पार्टनर के लिए टॉक्सिक हो सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 15, 2026, 08:51 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:51 PM IST
लड़ाई के बाद पार्टनर नहीं करता है बात, क्या इसके पीछे का कारण!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shilpa

Shilpa

मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत टेक्स-2026... योगी सरकार की टेक्सटाइल नीति से उत्तर प्रदेश को मिली नई पहचान
Lucknow latest news35 min ago
2
Lucknow latest news58 min ago
3
Rohit Sharma58 min ago
4
us crime1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago