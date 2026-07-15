लड़ाई के बाद पार्टनर नहीं करता है बात, क्या इसके पीछे का कारण!

किसी भी रिश्ते में लड़ाई होना बिल्कुल नॉर्मल है. लड़ाई के बाद आपके पार्टनर का बिहेव बताता है कि आपका रिश्ता कितना मजबूत है या कमजोर है. कई बार लोग नाराज होकर बात करना बंद कर देते हैं. कुछ लोग तो इसलिए चुफ हो जाते हैं क्योंकि वह खुद को शांत करने के लिए करते हैं. वहीं कुछ लोग अपने पार्टनर को सजा देने के लिए करते हैं.
किस भी रिश्ते में साइलेंट ट्रीटमेंट देना बेहद खराब है. साइलेंट ट्रीटमेंट किसी भी रिश्ते के लिए टॉक्सिक हो सकता है. झगड़े के बाद अक्सर लोग हर्ट और गुस्से में होते हैं. ऐसे में उस समय बातचीत करना आसान नहीं होता है.ऐसे में कुछ देर शांत होना बेहद नॉर्मल है. लेकिन बिना बताए अचानक बात बंद कर दे तो यह बेहद गलत है.
लड़ाई के बाद गुस्सा शांत हो जाए तो उस पर बात जरूर करना चाहिए. सॉरी बोलकर मामला खत्म करने की कोशिश ना करें. गुस्सा शांत होने पर दोबारा बात करनी चाहिए. यह समझना बेहद जरूरी है कि झगड़ा किस वजह से हुआ, लड़ाई किस लेवल पर हुई है. ऐसे में आप आगे इस तरह की लड़ाई को समझदारी से संभाल सकते हैं.
कुछ लोग लड़ाई के बाद जानबूझकर चुप्पी साध लेते हैं. कुछ लोगों का मकसद कई बार सामने वाले को परेशान करना होता है. वह चाहता है कि उनका पार्टनर बार-बार पूछे की क्या हुआ है, उन्हें मनाए और उनकी हर बात को मान लें. इस तरह की चुप्पी रिश्ते को खराब कर देती है. अगर आप पार्टनर को परेशान करने के लिए साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो यह टॉक्सिक बिहेवियर होता है.
पार्टनर हर लड़ाई के बाद बिना कुछ बताए बिना बार-बार बात करना बंद कर देता है. ऐसे में दूसरा पार्टनर कन्फ्यूजन में पड़ जाता है. ऐसे में समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है, उसकी गलती है क्या, ओवरथिंक के बाद इंसान खुद को दोष देने लगता है. धीरे-धीरे दोनों बात करना कम कर देते हैं जिस वजह से रिश्ता खत्म हो जाता है.
गुस्से में इंसान खुद को संभालने के लिए थोड़ा समय लेता है. स्पेस लेना कोई गलत नहीं है, कई बार रिश्ते को बचाने के लिए स्पेस लेना बेहद जरूरी है. स्पेस लेने और इसे पूरी तरह से इग्नोर करने में अंतर होता है. अगर आपको कुछ समय अकेला रहना है तो आप पार्टनर को बता सकते हैं. इससे पार्टनर परेशान नहीं होगा.