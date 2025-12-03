Advertisement
खाना खाने के बाद तुरंत बाद ना करें ये काम, आपकी इस आदत से खोखला हो जाएगा शरीर!

हेल्दी रहने के लिए हेल्दी डाइट लेना बेहद जरूरी होता है. खाना खाने के बाद आपकी कुछ गलतियों की वजह से सेहत पर नुकसान हो सकता है. आइए जानते हैं खाना खाने के बाद क्या ना करें. 

 

|Last Updated: Dec 03, 2025, 08:00 AM IST
हेल्दी और फिट रहने के लिए स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है. खाना खाना सेहत के लिए बेहद जरूरी होता है. खाना खाने के बाद आपकी कुछ खराब आदतों की वजह से आप बीमार हो सकते हैं. आपका पाचन तंत्र खराब हो सकता है. आइए जानते हैं खाना खाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए. 

तुरंत सो जाना 
खाना खाते ही तुरंत सो जाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है. ऐसा करने से एसिड रिफ्लक्स की समस्या हो सकती है. खाना खाने के बाद हल्दी वॉक जरूर करें. 

कैफीन का सेवन 
कुछ लोगों खाना खाने के बाद चाय और कॉफी का सेवन कर सकते हैं. खाना खाने के बाद चाय पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो  सकता है. खाने के बाद कॉफी और चाय पीने से मिनरल्स की कमी हो सकती है. 

स्मोकिंग 
कुछ लोग  खाना खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं. खाने के बाद स्मोकिंग करना फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसके अलावा इसका असर आपके पाचन पर भी पड़ता है. 

जिम जाना 
कुछ लोग खाने के बाद जिम चले जाते हैं. खाने के तुरंत बाद जिम नहीं जाना चाहिए. जिम जाने से पाचन तंत्र पर खराब असर पड़ता है. दरअसल जिम जाने से पाचन तंत्र में ब्लड सर्कुलेट सही नहीं नहीं हो पाता है. खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद जिम करना चाहिए. 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.  Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

