Advertisement
trendingNow12937736
Hindi Newsलाइफस्टाइल

सिगरेट का तो पता है लेकिन क्या धूपबत्ती का धुआं है इतना खतरनाक? फेफड़े करेंगे आह!

पूजा-पाठ के दौरान अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं सेहत के लिए हानिकारक होता है. अगरबत्ती के धुएं से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है.

Written By  Shilpa|Last Updated: Sep 26, 2025, 06:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सिगरेट का तो पता है लेकिन क्या धूपबत्ती का धुआं है इतना खतरनाक? फेफड़े करेंगे आह!

घर में पूजा-पाठ के दौरान अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाते हैं. अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू घर के माहौल को पॉजिटिव बनाती है. अगरबत्ती और धूप जलाने से मन की शांति बनी रहती है. अधिकतर लोग अगरबत्ती और धूपबत्ती के धुएं को बेहद पवित्र मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये धुआं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. 

सेहत पर पड़ता है बुरा असर 
अगरबत्ती, धूप बत्ती में केमिकल होते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लंबे समय तक अगरबत्ती और धूप बत्ती से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है. 

सांस लेने में दिक्कत 
अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं में लंबे समय तक रहने से सांस लने में दिक्कत आती है. अगरबत्ती का धुआं सांस की समस्या को ट्रिगर कर सकता है. धुएं में मौजूद केमिकल स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस धुएं से हार्ट पर भी असर पड़ता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन बातों का रखें ध्यान 
सनातन धर्म में धूपबत्ती जलाना ना केवल पॉजिटिव माहौल के लिए बल्कि यह हमारी पंरपरा से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगरबत्ती और धूपबत्ती का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है. अगरबत्ती जलाते समय आप इन बातों का रखें ध्यान. 

अगरबत्ती जलाते समय घर पर हवा आती-जाती रहनी चाहिए. 
रोजाना लंबे समय तक धूपबत्ती ना जलाएं
बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में धपबत्ती जलाने से बचें. 

क्या जलाएं 
नीम की पत्तियों की जगह आप लौंग या फिर नीम की पत्तियां जला सकते हैं. अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू भले ही मन को शांत करती हैं लेकिन इसका धुआं धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shilpa

शिल्पा सिंह ने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इनकी खास दिलचस्पी हेल्थ, वुमन हेल्थ, और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयो पर है. शिल्पा को राइटिंग के अलावा फिल...और पढ़ें

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
Ladakh
लद्दाख हिंसा के बाद फुल एक्शन में सरकार, उपराज्यपाल ने बताया कब तक लौटेगी शांति?
;