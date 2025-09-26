सिगरेट का तो पता है लेकिन क्या धूपबत्ती का धुआं है इतना खतरनाक? फेफड़े करेंगे आह!

घर में पूजा-पाठ के दौरान अगरबत्ती और धूपबत्ती जलाते हैं. अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू घर के माहौल को पॉजिटिव बनाती है. अगरबत्ती और धूप जलाने से मन की शांति बनी रहती है. अधिकतर लोग अगरबत्ती और धूपबत्ती के धुएं को बेहद पवित्र मानते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं ये धुआं आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

सेहत पर पड़ता है बुरा असर

अगरबत्ती, धूप बत्ती में केमिकल होते हैं जो कि सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. लंबे समय तक अगरबत्ती और धूप बत्ती से फेफड़ों को नुकसान हो सकता है.

सांस लेने में दिक्कत

अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं में लंबे समय तक रहने से सांस लने में दिक्कत आती है. अगरबत्ती का धुआं सांस की समस्या को ट्रिगर कर सकता है. धुएं में मौजूद केमिकल स्किन और आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इस धुएं से हार्ट पर भी असर पड़ता है.

इन बातों का रखें ध्यान

सनातन धर्म में धूपबत्ती जलाना ना केवल पॉजिटिव माहौल के लिए बल्कि यह हमारी पंरपरा से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगरबत्ती और धूपबत्ती का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद करना मुश्किल है. अगरबत्ती जलाते समय आप इन बातों का रखें ध्यान.

अगरबत्ती जलाते समय घर पर हवा आती-जाती रहनी चाहिए.

रोजाना लंबे समय तक धूपबत्ती ना जलाएं

बच्चों और बुजुर्गों के कमरे में धपबत्ती जलाने से बचें.

क्या जलाएं

नीम की पत्तियों की जगह आप लौंग या फिर नीम की पत्तियां जला सकते हैं. अगरबत्ती और धूपबत्ती की खुशबू भले ही मन को शांत करती हैं लेकिन इसका धुआं धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.