Advertisement
trendingNow12949221
Hindi Newsलाइफस्टाइल

21 दिन में 7 किलो वजन घटाने का दावा! सोशल मीडिया पर महिला ने बताया ‘AI डाइट’ का राज

Ai Diet Weight Loss: आज की भाग दौड़ भरी बिजी लाइफस्टाइल में बहुत से लोगों को अपने हेल्थ पर ध्यान देने के लिए काफी कम समय मिल पाता है कई लोग सोशल मीडिया स्क्रोल करते हुए डेली किसी ऐसे वीडियो पर आकर अटक जाते हैं जिसमें कोई ना कोईडाइट हैक्स या टिप्स होती है ऐसे ही आजकल सोशल मीडिया पर एक महिला का दवा काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रही है कि उन्होंने 21 दिन में 7 किलो वजन AI डायट की मदद से घटाया है.

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Oct 05, 2025, 08:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

21 दिन में 7 किलो वजन घटाने का दावा! सोशल मीडिया पर महिला ने बताया ‘AI डाइट’ का राज

आजकल हर कोई फिट और हेल्दी रहना चाहता है पर सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोग ऐसे भी हैं जो हर रोज एक नए तरह केरूटिंग को फॉलो कर वजन कम करने का दावा करते हैं. लेकिन सही डाइट चुनना और उसे अपनी बीजी लाइफ्सटाइल में शामिल करना हमेशा आसान नहीं होता है. इंटरनेट पर अनगिनत न्यूट्रिशन टिप्स, फूड ट्रेंड्स और डायट हेक्स अक्सर लोगों को उलझन में डाल देते हैं. ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर एक महिला का दावा काफी चर्चा में है. महिला ने बताया कि उन्होंने 21 दिनों में 7 किलो वजन कम किया है और अपनी कमर का साइज भी 2 इंच घटाया है वो भी बिना किसी क्रैश डाइट या जिम में घंटों पसीना बहाए.

  1. 18-10-8-4-1 मेथड

    18- 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग
    10- हर दिन 10,000 कदम चलना
    8- रोजाना 8 घंटे की नींद
    4- रोजाना 4 लीटर पानी पीना
    1- रोजाना 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट

टेक्नोलॉजी
इस महिला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा हैं कि उन्होंने इस वेट लॉस के लिए कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि एक AI डाइट को फॉलो किया है जो टेक्नोलॉजी और स्मार्ट फूड चॉइसेस पर आधारित है. महिला के अनुसार ये डाइट वजन घटाने में मददगार होने के साथ शरीर को हेल्दी बनाने का भी काम करती हैं. महिला ने बताया है कि उन्होंने इस डाइट को अपनाकर अपने खाने और दिनचर्या में छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव किए जिसकी मदद से उन्हें वजन कम करने में मदद मिली है.

फायदे
वायरल पोस्ट में महिला ने उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ 18-10-8-4-1 मेथड के नाम से शेयर किया है. उनके मुताबिक इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे किसी भी उम्र के लोग इसे अपना सकते हैं. महिला ने बताया कि इस डाइट का असर केवल वजन घटाने तक सीमित नहीं रहा है बल्कि उनकी स्किन ग्लो करने लगी, ब्लोटिंग खत्म हो गई और एनर्जी लेवल काफी बढ़ गया है. आईए जानते हैं आखिर क्या है ये 18-10-8-4-1 मेथड .

Add Zee News as a Preferred Source

18-10-8-4-1 मेथड

18- 18 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग
10- हर दिन 10,000 कदम चलना
8- रोजाना 8 घंटे की नींद
4- रोजाना 4 लीटर पानी पीना
1- रोजाना 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलो बॉडी वेट

कमेंट
इस पोस्ट में महिला ने दावा किया है कि ये तरीका फैट लॉस के अलावा इंफ्लेमेशन कम करने, हार्मोन बैलेंस करने और मेंटल हेल्थ में भी मदद करता है.सोशल मीडिया पर महिला का यह पोस्ट वायरल हो गया है और कई लोग इसके प्रभावी परिणामों को देखकर इसे अपनाने के लिए उत्साहित हैं वही कई लोग कमेंट कर रहें हैं कि डाइट या फिटनेस प्लान को अपनाने से पहले हमेशा डॉक्टर या न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से सलाह लेना जरूरी होता है.

Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की दुनिया में होने वाले हर बद...और पढ़ें

TAGS

ai diet7kg in 21 dayssocial media ai diet

Trending news

'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
india us trade deal
'हमने खींच दी लक्ष्मण रेखा..', ट्रंप के आगे नहीं झुका भारत, ट्रेड डील पर बोले जयशंकर
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
Pahalgam
आतंकियों से 4 बार मिला, बताया था पहाड़ियों वाला रास्ता; गिरफ्तार दहशतगर्द का खुलासा
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
maharashtra news in hindi
ठाकरे ब्रदर्स की हंसी से गूंजा राउत का घर, यह सियासी गणित है या परिवार का अपनापन?
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
Crime news in Hindi
रात में सीटी की आवाज सुनकर कांप उठते थे लोग, 20 साल बाद पुलिस को मिला एक सुराग और...
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
Durga Visarjan procession 2025
मुस्लिम बहुल इलाके में दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, 5 लोग घायल; इलाके में तनाव
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
tamil nadu vandalur zoo
गुजरात से आया शेर तमिलनाडु के चिड़ियाघर से गायब, अफसरों के फूले हाथ-पैर, मचा हड़कंप
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
Karnataka News
कितनी भेड़-बकरियां और...जातिगत जनगणना के सवालों पर क्या बोले शिवकुमार?
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
Ladakh
'मुझे सलाखों के पीछे ही...', लद्दाख हिंसा पर जोधपुर जेल से क्या बोले सोनम वांगचुक
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
crime news
पार्सल देते वक्त महिला के साथ अश्लील हरकत, घटना देख कंपनी बोली सॉरी
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
Kashmir news
घाटी में तबाही से आज तक जूझ रही जनता, बारिश से बहा पुल, ऑटो लादकर नदी पार कर रहे लोग
;