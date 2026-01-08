अब AI इंसान की नींद से पता करेगा 130 बीमारी का जोखिम, 1 रात की नींद से सामने आ जाएगी हेल्थ रिपोर्ट!

वैज्ञानिकों ने मिलकर एक AI मॉडल बनाया है जिसका नाम स्लीप FM नाम है. इस आई मॉडल की मदद से नींद में किसी भी इंसान की 130 बीमारियों के जोखिम के बारे में पता कर सकते हैं.
अमेरिका की स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर एक AI मॉडल बनाया है. स्लीप एफएम नाम का ये आर्टिफिशिअल इंटेलिजेंस मॉडल इंसान की एक रात की नींद के आधार पर 130 बीमारियों के जोखिम के बारे में पता कर सकता है.
मौत के जोखिम का पूर्वानुमान
AI मॉडल की भविष्यवाणी 75 प्रतिशत तक सटीक रही है. इस AI मॉडल से मौत के जोखिम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं. स्लीप FM पीएसजी पॉलीसोम्नोग्राफी डेटा के आधार पर बीमारी का जोखिम बताता है. 65 हजार लोगों ने 5.85 लाख घंटे से ज्यादा पीएसजी रिकॉर्ड किया गया है. इनके हेल्थ रिकॉर्ड स्टैनफर्ड के स्लीप क्लीनिक से लिया गया.
कई डेटा को जोड़ता है
स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी में स्लीप मेडिसिन प्रोफेसर और रिसर्च के सीनियर राइटर इमैनुअल मिग्नोट ने कहा कि- स्लीप की स्टडी में कई संकेत रिकॉर्ड होते हैं. दरअसल शरीर 8 घंटे तक स्थिर अवस्था में रहता है जिससे उपयोगी डेटा मिलता है. AI मॉडल कई तरह के डेटा को एक साथ जोड़कर इसे समझता है. दिमाग की गतिविधि, दिल की धड़कन, मांसपेसियों की गतिविधि और सांस से जुड़ें संकेतों की मदद से नींद में छिपी हुई फिजियोलॉजी और समय के साथ बदले पैटर्न को समझा जा सकता है.
किन बीमारियों का खतरा बता सकता है
रिसर्च के अनुसार यह एआई मॉडल कैंसर, प्रेग्नेंसी से जुड़ी समस्या, हार्ट और ब्लड फ्लो से जुड़ी समस्या, मानसिक समस्या, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के बारे में बता सकता है. इसके अलावा यह डिमेंशिया, किडनी की समस्या का भी अंदाजा लगा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.