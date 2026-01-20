AIIMS दिल्ली का नया 'रिकॉर्ड', मात्र 13 महीनों में किए 1000 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी; बदला मुश्किल इलाज का तरीका

Advertisement
AIIMS Delhi Robotic Surgery Record: AIIMS दिल्ली ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है, इसके तहत उन्होंने पिछले 13 महीनों में 1000 से ज्यादा सफल रोबोटिक सर्जरी किए हैं इस तकनीक ने मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशनों को आसान बनाया है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:14 PM IST
Robotic Surgery in India 2026: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. AIIMS ने मंगलवार को बताया कि पिछले 13 महीनों के अंदर यहां 1000 से ज्यादा रोबोटिक सर्जरी की गई है. दरअसल, करीब एक साल पहले ही इस तकनीक की शुरुआत की गई थी, जिससे मुश्किल और जटिल ऑपरेशनों को और भी आसान बनाया जा सके. ऐसे में अब इसके इस्तेमाल से मरीजों को पहले से बेहतर और अच्छा इलाज मिल रहा है. 

 

AIIMS का नया रिकॉर्ड
एम्स ने एक बयान में कहा कि इस लेटेस्ट सर्जिकल रोबोट ने अब तक कई सर्जरी की है, जिनमें पैंक्रियाटिक ड्यूओडेनेक्टॉमी, गैस्ट्रेक्टोमी, एसोफेगेक्टॉमी, कोलेक्टॉमी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैलिग्नेंसी के लिए एंटीरियर रिसेक्शन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और एंडोक्राइन ट्यूमर के लिए थायरॉइड, पैराथायरॉइड, एड्रेनल और पैंक्रियास का मिनिमली इनवेसिव रिसेक्शन जैसे हेपेटोबिलरी प्रोसिजर शामिल हैं.

सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड में इसके कई फायदे
दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों के प्राइवेट अस्पतालों ने पिछले दस सालों में यूरोलॉजी और गायनेकोलॉजी जैसी स्पेशलिटी में रोबोटिक सिस्टम अपनाए हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में, खासकर जनरल सर्जरी के लिए, इन्हें अपनाना काफी कम रहा है. एम्स पब्लिक हेल्थकेयर सेटअप में एडवांस्ड रोबोटिक कैपेबिलिटी लाकर इस कमी को पूरा कर रहा है, और यह पक्का कर रहा है कि अलग-अलग सोशियो-इकोनॉमिक बैकग्राउंड के मरीजों को इस टेक्नोलॉजी का फायदा मिले.

 

डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर ने कहा
डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर सुनील चुंबर ने कहा कि एम्स एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट है. डिपार्टमेंट में सौ से ज्यादा सर्जिकल रेजिडेंट अपनी सर्जिकल ट्रेनिंग ले रहे होते हैं. सिस्टम के सफल इंस्टॉलेशन से हमारे रेजिडेंट डॉक्टरों को अपनी रेजिडेंसी पीरियड के दौरान इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर ट्रेनिंग लेने का पूरा मौका मिलेगा. इसने हमारे ट्रेनिंग करिकुलम को दुनिया के किसी भी जाने-माने मेडिकल इंस्टीट्यूट के बराबर कर दिया है. उन्होंने कहा कि रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं, जिसमें खून का कम बहना, हॉस्पिटल में कम समय रहना और मरीजों का जल्दी ठीक होना शामिल है.

 

एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट ने दी ये जानकारी
एम्स के सर्जरी डिपार्टमेंट के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. मोहित जोशी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि यह एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है और एम्स, जो भारत का नंबर वन इंस्टीट्यूट है, देश में कहीं भी होने वाली किसी भी नई टेक्नोलॉजी या तरक्की में हमेशा सबसे आगे रहता है.

 

सभी सर्जन रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड
उन्होंने कहा कि हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के लगभग सभी सर्जन रोबोटिक सर्जरी में ट्रेंड हैं और एक्टिव रूप से सर्जरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट के पास अपना सर्जिकल रोबोट है, इसलिए हमारे पास रोबोटिक प्रोसिजर के लिए खास तौर पर एक डेडिकेटेड ओटी है.
--आईएएनएस

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
Reetika Singh

AIIMS Delhi Robotic Surgery Record1000 Robotic Surgeries AIIMS Delhi

