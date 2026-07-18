प्रदूषण से हो सकता है डिमेंशिया, WHO ने बताया कैसे कम करें भूलने की बीमारी

डिमेंशिया भूलने की बीमारी है. WHO के अनुसार डिमेंशिया की समस्या को रोका जा सकता है या फिर लंबे समय के लिए डाला जा सकता है. अगर हम अपनी लाइफस्टाइल और जीने के माहौल में बदलाव करते हैं तो डिमेंशिया को काफी हद तक कम कर सकते हैं. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नई गाइलाइन्स में डिमेंशिया के बचाव के उपाय के बारे में बताया है.
डिमेंशिया दिमाग से जुड़ी एक बीमारी है. इस बीमारी में इंसान की याददाश्त, सोचने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है. जिस वजह से इंसान रोजाना के नॉर्मल काम भी नहीं कर पाते हैं. दुनियाभर में लगभग 5.7 करोड़ से लोग डिमेंशिया की समस्या से जूझ रह हैं. हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं. भारत में भी पिछले काफी समय से डिमेंशिया का रिस्क अधिक देखने को मिल रहा है. एक स्टडी के अनुसार भारत में 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लगभग 88 लाख लोग डिमेंशिया से पीड़ित है.
वायु प्रदूषण डिमेंशिया का एक बड़ा रिस्क फैक्टर है. लगातार प्रदूषण में सांस लेने से हमारे सोचने और समझने की क्षमता कम होती है. साल 2024 लांसेट कमीशन रिपोर्ट में बताया गया था कि प्रदूषण डिमेंशिया के रिस्क को बढ़ाता है.
WHO ने डिमेंशिया के रिस्क को कम करने के लिए लाइफस्टाइल में सुधार के लिए बताया है. डिमेंशिया को रोकने के लिए शराब और तंबाकू का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें. इसके अलावा हेल्दी डाइट का सेवन करें. लोगों से मिले-जुलें और दिमाग को एक्टिव रखने वाला काम करें.
ब्रेन हेल्थ के लिए कई लोग खुद से ओमेगा 3 और विटामिन्स की गोलिया ले लेते हैं. लेकिन WHO के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए. इन सप्लीमेंट्स को लेने से बचना चाहिए. स्टडी के अनुसार ओमेगा 3 खाने से ब्रेन हेल्थ पर कोई खास असर नहीं पड़ता है. इससे डिमेंशिया ठीक होने का सबूत नहीं मिला है.
Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.