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प्रदूषण से हो सकता है डिमेंशिया, WHO ने बताया कैसे कम करें भूलने की बीमारी

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डिमेंशिया की समस्या को लाइफस्टाइल और कुछ बदलाव करके रोका जा सकता है. आइए जानते हैं कैसे भूलने की बीमारी को रोका जा सकता है.

Written ByShilpa
Published: Jul 18, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:33 AM IST
प्रदूषण से हो सकता है डिमेंशिया, WHO ने बताया कैसे कम करें भूलने की बीमारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shilpa

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मैं शिल्पा सिंह, पिछले 6 साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हूं. मैं 4 साल से ज़ी न्यूज़ हिंदी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम कर रही हूं. ज़ी न्यूज़ में मैं लाइफस्टाइल के साथ-साथ एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर रही हूं. मैंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इंडिया न्यूज़ डिजिटल से की थी. इसके बाद वन इंडिया डिजिटल और जागरण न्यू मीडिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी काम किया है. इस दौरान मैंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरी, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की है. मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. मेरा उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी देना है.

 

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