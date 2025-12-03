Advertisement
लंग्स ही नहीं, ब्रेन से लेकर हार्ट हेल्थ के लिए तबाही है खराब AQI, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका

दिल्ली-एनसीआर की AQI काफी खराब है. दिल्ली की इस जहरीली हवा से ना केवल लंग्स बल्कि हार्ट और ब्रेन भी खराब हो सकते हैं. चलिए डॉक्टर से जानते हैं इससे बचाव का तरीका. 

 

Written By  Shilpa|Last Updated: Dec 03, 2025, 06:05 PM IST
लंग्स ही नहीं, ब्रेन से लेकर हार्ट हेल्थ के लिए तबाही है खराब AQI, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका

पिछले कई दिनों से दिल्ली-एनसीआर की हवा का AQI काफी खराब है. तेजी से बढ़ता प्रदूषण हमारी सेहत के लिए बेहद खतरनाक है. बढ़ते वाहन, पराली का जलाना, कंस्ट्रक्शन डस्ट, स्मॉग की वजह से प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है. जो कि हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है. वायु प्रदूषण की वजह से केवल लंग्स ही नहीं बल्कि हार्ट और ब्रेन से जुड़ी समस्या हो सकती है. 

 हार्ट और ब्रेन पर पड़ता है असर 
यशोदा अस्पताल के डॉक्टर दिव्य प्रकाश ने एक वीडियो में बताया है कि वायु प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा लंग्स पर पड़ता है. इसके अलावा इसका बुरा असर हार्ट और ब्रेन पर भी देखने को मिलता है. प्रदूषण की वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ सकता है. इसलिए वायु प्रदूषण को साइलेंट किलर कहा जाता है. 

ब्रेन पर पड़ता है बुरा असर 
नेशनल लाइब्रेरी ऑफि मेडिसिन के अनुसार हवा में मौजूद सुक्ष्म कण सीधे ब्रेन तक जा सकते हैं जिस वजह से ब्रेन में इंफ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ब्लड ब्रेन बैरियर को नुकसान हो सकता है. लंबे समय तक वायु प्रदूषण में रहने से अल्जाइमर, स्ट्रोक, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का रिस्क हो सकता है. 

वायु प्रदूषण से बचाव के उपाय 
खराब एयर क्वालिटी से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल करें. पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें. घर में एयर फिल्टर का इस्तेमाल करें. हेल्दी डाइट का सेवन करें. डाइट में हरी सब्जियां, सीड्स, नट्स, गुड़ और हर्बल टी को शामिल करें. 

इन चीजों का ना करें सेवन 
ज्यादा तली-भुनी चीजों का सेवन ना करें
ज्यादा मीठी चीजें ना खाएं
कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन ना करें 
प्रोसेस्ड फूड और पैकेज्ड फूड्स को खाने से बचें 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें. 

शराब नहीं, इस 1 ड्रिंक से खराब हो सकती है किडनी, AIIMS के डॉक्टर ने दी चेतावनी!

