Ajwain ke Fayde: किचन में रखा है सेहत का 'खाजाना', ये मसाला दूर करता है पेट की 5 बड़ी प्रॉब्लम

Ajwain ke Fayde: सर्दियों में सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है. इस मौसम में खान-पान पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने की सलाह दी जाती है. यहां हम आपके लिए अजवाइन के बारे में बता रहे हैं. रोज थोड़ी-सी अजवाइन का इस्तेमाल पेट को आराम देता है, गैस और एसिडिटी से बचाता है और पाचन मजबूत बनाता है.

Edited By:  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:41 PM IST
Ajwain ke Fayde
Ajwain ke Fayde

Ajwain ke Fayde: ठंड का मौसम आते ही पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, भारीपन, अपच और एसिडिटी बढ़ जाती हैं. ऐसे में एक साधारण-सी चीज बहुत काम आती है. नाम है अजवाइन. छोटी-सी दिखने वाली यह चीज सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है. इसलिए इसे खाना, पानी में उबालकर पीना या मसाले की तरह इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद है. यहां हम ये जानेंगे कि आखिर अजवाइन क्यों सेहत के लिए फायदेमंद है और इसका सेवन किन-किन तरीकों से कर सकते हैं. पेट के लिए क्यों अच्छी है अजवाइन?

अजवाइन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. यह खासकर पेट के लिए कई लाभ देती है. पेट में बनने वाली गैस को कम करती है. पच, एसिडिटी और भारीपन से राहत देती है. खाने को जल्दी पचाने में मदद करती है. पेट के दर्द और ऐंठन को कम करती है. अजवाइन में एक खास तत्व थाइमोल होता है, जो पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, इसी वजह से गैस या एसिडिटी तुरंत कम हो जाती है. इन सभी फायदों के चलते ही यह पेट के लिए कमाल की चीज मानी जाती है.

अजवाइन में क्या-क्या पोषक तत्व होते हैं?

अजवाइन पोषक तत्वों से भरी हुई है. इसमें वो तमाम गुण हैं, जो शरीर के लिए जरूरी होते हैं. अजवाइन में फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम के साथ ही विटामिन A, C, K और B-कॉम्प्लेक्स जैसे जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं. खास बात ये है कि इसमें मौजूद प्राकृतिक तेल सूजन कम करते हैं और पेट के लिए राहत देते हैं.

सर्दियों में अजवाइन का सेवन क्यों जरूरी?

सर्दियों में लोग ज्यादा खाना खाते हैं. भूख ज्यादा लगती है. तली भुनी चीजों की बिक्री बढ़ जाती है. कई बार उल्टा सीधा खानपान लोगों की हालत खराब कर सकता है. पाचन सही से नहीं होता. ऐसे में अजवाइन बेहद फायदेमंद है.यह पाचन ठीक रखती है. इसके सेवन से खाना आसानी से पचता है. गैस और पेट फूलना कम करती है. पेट की मांसपेशियों को आराम दिलाती है. एसिडिटी से राहत दिलाती है. मल त्याग आसान बनाती है.

अजवाइन इस्तेमाल करने के आसान तरीके

1. अजवाइन का पानी- आधा चम्मच अजवाइन एक गिलास पानी में उबालकर पिएं. ऐसा करने से गैस और सूजन में तुरंत राहत मिल सकती है.

2. खाना खाने के बाद चबाएं- थोड़ी-सी अजवाइन खाने के बाद चबाने से पाचन बेहतर होता है.

3. काला नमक मिलाकर- अजवाइन और काला नमक साथ खाने से पेट हल्का महसूस होता है.

4. गुड़ के साथ- अजवाइन और गुड़ कब्ज को कम करते हैं और पेट साफ करने में मदद करते हैं.

5. खाना बनाते समय डालें- गोभी, छोले, राजमा जैसी भारी चीजों में अजवाइन डालने से वे पचाने में आसान हो जाती हैं.

ये भी पढ़ें: Lose weight with lemon: पिघलेगी जिद्दी चर्बी, गायब होगी लटकती तोंद...रोज इस तरह करें 1 नींबू का सेवन

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है.Zee Newsइसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

ajwain ke faydehealth newsLifestyle news

