दिल से लेकर दिमाग तक का दोस्त है अखरोट, लेकिन इसे खाने का सबसे सही वक्त क्या है?
Advertisement
trendingNow12932088
Hindi Newsलाइफस्टाइल

दिल से लेकर दिमाग तक का दोस्त है अखरोट, लेकिन इसे खाने का सबसे सही वक्त क्या है?

Right Time To Eat Walnut: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि अखरोट हमारी सेहत का कितना अच्छा दोस्त है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस कब खाना अच्छा होता है.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 22, 2025, 11:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल से लेकर दिमाग तक का दोस्त है अखरोट, लेकिन इसे खाने का सबसे सही वक्त क्या है?

Akhrot Khane ke fayde: ड्राई फ्रूट्स टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते. बचपन से ही बताया जाता है कि बादाम तेज दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, किशमिश खून बढ़ाती है और काजू दिल को ताकत देते हैं. लेकिन, इनमें से एक सूखा मेवा अखरोट, जो दिखने में किसी दिमाग की तरह लगता है, वो सचमुच दिमाग को ताकत देने में माहिर होता है.

अखरोट खाने के फायदे
आयुर्वेद से लेकर मेडिकल साइंस तक, हर किसी ने अखरोट के फायदों को गिनाया है. आयुर्वेद के अनुसार, अखरोट की तासीर गर्म होती है और ये वात को संतुलित करता है, यानी यह जोड़ों के दर्द, गैस या पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मददगार हो सकता है. वहीं, साइंस की मानें तो अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, मेलाटोनिन, फाइबर, प्रोटीन, और कई जरूरी मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस और मैंगनीज पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

दिमाग के लिए अच्छा 
इतना ही नहीं, अखरोट का डेली इनटेक ब्रेन फंक्शन को सुधारने में मदद करता है. इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, फोकस बेहतर होता है और मूड भी स्थिर रहता है. यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोगों के लिए एक नेचुरल ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

शुगर पेशेंट जरूर खाएं
डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी अखरोट काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद भरपूर फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. इसके साथ ही, इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण कई तरह के कैंसर से भी बचाव कर सकते हैं.

दिल का दोस्त
दिल की सेहत की बात करें, तो अखरोट को 'हार्ट फ्रेंडली फूड' माना जाता है. इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं, वो खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और दिल की धमनियों को साफ रखते हैं. यही नहीं, अखरोट वजन घटाने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है क्योंकि ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार-बार भूख लगने से रोकता है.

अखरोट खाने का सही वक्त
आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के मुताबिक, अखरोट खाने का सबसे सही समय शाम का वक्त है. अखरोट में मौजूद मेलाटोनिन एक ऐसा तत्व है, जो स्लीप हॉर्मोन को एक्टिव करता है. जब आप इसे शाम के वक्त खाते हैं, तो यह दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है, तनाव को घटाता है और गहरी नींद लाने में मददगार होता है.

(इनपुट-आईएएनएस)

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Walnutakhrot

Trending news

महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
corruption in government hospital
महिला डॉ. के करतूतों का पर्दाफाश!...के लिए मांगा 2000, अब 5 साल जेल में काटेंगी सजा
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
delhi riots
Delhi Riots 2020: उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर आज SC में सुनवाई
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
GST Savings Festival
आत्मनिर्भर भारत का बनें हिस्सा... नवरात्रि के पहले दिन मोदी ने GST पर दिया खास संदेश
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
Nitin Gadkari On Reservation
भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद ब्राह्मण होने के नाते...ऐसा क्यों बोले नितिन गडकरी?
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
karnataka
7 करोड़ लोग, 60 सवाल और 420 करोड़ का खर्च... कर्नाटक कास्ट सर्वे पर क्यों मचा घमासा
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
Assam
असम के इस इलाके में सरकार की भी नहीं चलती, 40 नेताओं की ‘मिनी असेंबली’ के चुनाव आज
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
India-Canada Relations
खालिस्तानियों की अब खैर नहीं... एक्शन में NSA अजीत डोभाल और कनाडा की सुरक्षा सलाहकार
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
Weather
जल्द मानसून का होने वाला है 'द एंड', भारी बारिश से मिलेगी राहत, IMD ने दिया अपडेट
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
India Pakistan match
बस यही रह गया था... PAK खिलाड़ी ने बल्ले से चलाई 'बंदूक', विपक्ष ने सरकार को घेरा
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
Godhra
जहां फेंके थे पत्थर... गोधरा के बलवाइयों पर कसा पुलिस का शिकंजा, हुआ बड़ा एक्शन
;