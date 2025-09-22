दिल से लेकर दिमाग तक का दोस्त है अखरोट, लेकिन इसे खाने का सबसे सही वक्त क्या है?

Akhrot Khane ke fayde: ड्राई फ्रूट्स टेस्ट के साथ-साथ सेहत के लिए किसी खजाने से कम नहीं होते. बचपन से ही बताया जाता है कि बादाम तेज दिमाग के लिए अच्छे होते हैं, किशमिश खून बढ़ाती है और काजू दिल को ताकत देते हैं. लेकिन, इनमें से एक सूखा मेवा अखरोट, जो दिखने में किसी दिमाग की तरह लगता है, वो सचमुच दिमाग को ताकत देने में माहिर होता है.

अखरोट खाने के फायदे

आयुर्वेद से लेकर मेडिकल साइंस तक, हर किसी ने अखरोट के फायदों को गिनाया है. आयुर्वेद के अनुसार, अखरोट की तासीर गर्म होती है और ये वात को संतुलित करता है, यानी यह जोड़ों के दर्द, गैस या पाचन से जुड़ी दिक्कतों को दूर करने में मददगार हो सकता है. वहीं, साइंस की मानें तो अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स, मेलाटोनिन, फाइबर, प्रोटीन, और कई जरूरी मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम, कॉपर, फॉस्फोरस और मैंगनीज पाए जाते हैं, जो पूरे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं.

दिमाग के लिए अच्छा

इतना ही नहीं, अखरोट का डेली इनटेक ब्रेन फंक्शन को सुधारने में मदद करता है. इससे आपकी याददाश्त तेज होती है, फोकस बेहतर होता है और मूड भी स्थिर रहता है. यह बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, हर उम्र के लोगों के लिए एक नेचुरल ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है.

शुगर पेशेंट जरूर खाएं

डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी अखरोट काफी फायदेमंद है. इसमें मौजूद भरपूर फाइबर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करता है. इसके साथ ही, इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण कई तरह के कैंसर से भी बचाव कर सकते हैं.

दिल का दोस्त

दिल की सेहत की बात करें, तो अखरोट को 'हार्ट फ्रेंडली फूड' माना जाता है. इसमें जो हेल्दी फैट्स होते हैं, वो खराब कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और दिल की धमनियों को साफ रखते हैं. यही नहीं, अखरोट वजन घटाने की प्रक्रिया में भी सहायक होता है क्योंकि ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है और बार-बार भूख लगने से रोकता है.

अखरोट खाने का सही वक्त

आयुर्वेद और विज्ञान दोनों के मुताबिक, अखरोट खाने का सबसे सही समय शाम का वक्त है. अखरोट में मौजूद मेलाटोनिन एक ऐसा तत्व है, जो स्लीप हॉर्मोन को एक्टिव करता है. जब आप इसे शाम के वक्त खाते हैं, तो यह दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करता है, तनाव को घटाता है और गहरी नींद लाने में मददगार होता है.

