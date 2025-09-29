Advertisement
Hindi Newsलाइफस्टाइल

अक्षय कुमार घंटों नहीं, रोजाना सिर्फ इतने मिनट तक देखते हैं सोशल मीडिया, जानिए कम स्क्रीन टाइम के फायदे

अक्षय कुमार ने कहा है कि वो रोजाना सोशल मीडिया पर 15 से 20 से ज्यादा वक्त नहीं बिताते. अगर आप भी ऐसा करेंगे तो सेहत पर इसका कैसा असर पड़ेगा?

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Sep 29, 2025, 10:09 AM IST
Akshay Kumar on social media screen time: फेमस बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने हाल ही में अपनी आदतों के बारे में खुलकर बात की और बताया कि कई लोगों के उलट, उनका स्क्रीन टाइम दिन में 15-20 मिनट तक ही लिमिटेड है. उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, "मैं सोशल मीडिया थोड़ा-बहुत देखता हूं. लेकिन ज़्यादा नहीं. मुझे लगता है कि मेरा स्क्रीन टाइम 15-20 मिनट होगा. मैंने कई लोगों को लगातार 5-6 घंटे स्क्रॉल करते देखा है. मैं ज्ञान वगैरह नहीं दे रहा, लेकिन इससे आपकी गर्दन की हड्डी पर असर पड़ता है क्योंकि आप हमेशा नीचे देखते रहते हैं, जो ठीक नहीं है. इसलिए, मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो सोशल मीडिया पर इतना वक्त न बिताएं" 

बेटी के लिए भी वही रूल
अक्षय ने लिमिट सेट करने की सलाह दी, उन्होंने कहा, "एक टाइमर रखें. मैंने अपनी बेटी के लिए भी यही किया है. उसका एक टाइम होता है. वो इससे ज्यादा नहीं देख सकती. मैंने ये भी देखा है कि लोग लगातार इस एक्सपोजर में रहने के कारण अब बाहर नहीं खेलते,."

स्क्रीन टाइम सीमित करने के फायदे
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्क्रीन टाइम कम करना तकरीबन नामुमकिन लगता है. काम, पढ़ाई, एंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया- हर जगह मोबाइल, लैपटॉप या टीवी का इस्तेमाल बढ़ गया है. ऐसे में अगर कोई शख्स रोजाना सिर्फ 15 से 20 मिनट का स्क्रीन टाइम रखे, तो इसका असर सेहत पर बेहद पॉजिटिव हो सकता है.

1. आंखों की सेहत पर असर
लंबे वक्त तक स्क्रीन देखने से आंखों में जलन, सूखापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं होती हैं. लेकिन अगर रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट स्क्रीन पर बिताएं तो आंखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ता और विजन हेल्दी रहता है. इससे चश्मे का नंबर बढ़ने की संभावना भी कम हो जाती है.

2. बेहतर मेंटल हेल्थ
लगातार स्क्रीन देखने से दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ता है, नींद अफेक्ट होती है और एंग्जाइटी की समस्या हो सकती है. सीमित स्क्रीन टाइम रखने से दिमाग को आराम मिलता है, फोकस बढ़ता है और नींद की क्वालिटी बेहतर होती है.

3. फिजिकल फिटनेस
ज्यादा स्क्रीन टाइम का मतलब है ज्यादा बैठना और कम एक्टिविटी, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है. जब आप रोजाना सिर्फ 15-20 मिनट स्क्रीन पर बिताते हैं तो बाकी वक्त फिजिकल एक्टिविटी, योग या वॉक में लगा सकते हैं. ये शरीर को फिट और एनर्जेटिक बनाता है.

4. रिश्तों पर पॉजिटिव असर
कम स्क्रीन टाइम का मतलब है परिवार और दोस्तों को ज्यादा वक्त देना. इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और रियल कनेक्शन महसूस होता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

Akshay KumarScreen Timesocial mediaMobile

