Advertisement
trendingNow13005046
Hindi Newsलाइफस्टाइल

Almond oil For Skin: रात में सोने से पहले ऐसे लगाएं बादाम का तेल, डार्क सर्कल होंगे गायब, स्किन बनेगी टाइट...

Almond oil For Skin: अगर आप सर्दियों के मौसम में ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो बादाम तेल आपकी मदद कर सकता है. ये तेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद है. एक दो नहीं बल्कि कई समस्याओं से बचाता है और डार्क सर्कल की समस्या से निजात भी दिला सकता है. आइए जानते हैं इसका यूज कैसे करें....

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Nov 15, 2025, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Almond oil For Skin
Almond oil For Skin

Almond oil For Skin: जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं, ठंडी हवाएं और ड्राई माहौल हमारी स्किन से नमी खींच लेते हैं. नतीजा ये होता है कि चेहरे पर रूखापन, खुजली होने लगती है. स्किन फट जाती है और चेहरा बेजान दिखने लगता है. ऐसे में लोग कई तरह के मॉइश्चराइजर और क्रीम तो इस्तेमाल करते ही हैं, जो एक वक्त के बाद अपना असर खो देती हैं, ऐसे में बादाम तेल बेहद आपके खूब काम आ सकता है. जो लोग सर्दियों में बिना केमिकल्स के ग्लोइंग, नरम और हेल्दी स्किन पाना चाहते हैं उनके स्किनकेयर रूटीन में बादाम तेल जरूर होना चाहिए. यह न सिर्फ मॉइश्चराइज करता है, बल्कि स्किन को अंदर से रिपेयर भी करता है. आइए जानते इससे मिलने वाले फायदे...

क्यों सर्दियों में बादाम तेल है बेस्ट है?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, बादाम तेल में ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो ठंड में स्किन की जरूरतों को बेहद प्रभावी तरीके से पूरा करते हैं. बादाम तेल हल्का होता है, जल्दी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है और स्किन पर चिपचिपाहट नहीं छोड़ता, इसमें मौजूद विटामिन ई, ए, डी, ओमेगा फैटी एसिड और जिंक मिलकर स्किन को गहराई तक पोषण देते हैं. नीचे इसके फायदे जान लेते हैं.

बादाम तेल से चेहरे की मसाज करने के फायदे

1. ड्राई स्किन को तुरंत राहत देता है

Add Zee News as a Preferred Source

सर्दियों में स्किन की सबसे बड़ी समस्या है ड्राइनेस है. बादाम तेल भूखी त्वचा को गहराई से हाइड्रेट करता है, जिससे चेहरा पूरे दिन नरम महसूस होता है और फटना-खुरदुरापन कम हो जाता है. यह ग्लो भी देता है.

2. स्किन पर लाता है नेचुरल ग्लो

बादाम तेल रोजाना लगाने से चेहरे की डलनेस दूर होती है. इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व स्किन की बाहरी परत को मजबूत बनाते हैं और अंदर से हेल्दी ग्लो लाते हैं.

3. उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करता है

बादाम तेल में मौजूद विटामिन E और एंटीऑक्सीडेंट्स फाइन लाइन्स, झुर्रियां और डार्क स्पॉट्स को कम करने में मदद करते हैं. रोज इसकी मसाज से स्किन ज्यादा टाइट और यंग दिखने लगती है.

4. डार्क सर्कल्स को हल्का करता है

अगर आपका अंडर-आई एरिया सर्दियों में और भी डार्क लगने लगता है, तो बादाम तेल एक बेहद असरदार उपाय है. यह ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और धीरे-धीरे डार्क सर्कल्स को कम करता है. अंडर-आई के लिए रोजाना 1–2 बूंदें काफी हैं.

5. सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सुरक्षित

सर्दियों में संवेदनशील त्वचा और ज्यादा परेशान होती है. बादाम तेल हल्का, नॉन-इरिटेटिंग है और स्किन को बिना नुकसान पहुंचाए पोषण देता है.

चेहरे पर ऐसे करें बादाम तेल का यूज

सबसे पहले पहले चेहरे को अच्छी तरह से धोकर साफ करें. फिर चेहरे पर बादाम तेल की कुछ बूंदें लगाएं. इसे हल्के हाथों से मसाज करें. आप इसे रात में लगाकर सो सकती हैं. सुबह साफ पानी से चेहरा धो लें. 1 हमीने तक ऐसा करने से आपको अंतर दिखने लगेगा.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

almond oil for skinskin care tips

Trending news

भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
Bihar chunav
'SIR नहीं इस वजह से जीती NDA ...,' बिहार चुनाव में किस पर निशाना साध रहे शरद पवार
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
Delhi blast
दिल्ली धमाके के बाद सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला राज
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
bihar elections results
बिहार के चुनावी नतीजों पर ओवैसी ने ली गठबंधन की मौज... धीरे से कौम को भी चेताया
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
india politics
'बंगाल साम, दाम, दंड, भेद की राजनीति...,' PM के बिहार में भाषण पर भड़कीं TMC सांसद
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
bihar elections 2025
Bihar Elections 2025: कांग्रेस की हार के बाद फिर क्यों याद आया गांधी जी का यह बयान?
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
Bihar elections
बिहार चुनाव में 128 विधानसभा सीटों पर धांधली... कांग्रेस का चुनाव आयोग पर गंभीर हमला
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
Nowgam Blast
आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री शाह, नौगाम में हुआ था भयानक धमाका
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
Dharmendra Pradhan
बिहार के नतीजों ने साफ कर दिया BJP अध्यक्ष का रास्ता, इस नेता की दावेदारी हुई मजबूत
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर
Delhi car blast Nowgam blast
दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 अन्य रडार पर