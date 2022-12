Pigmentation: झाइयों ने छीन ली चेहरे की खूबसूरती, इस तेल की मदद से वापस आएगा ग्लो

How To Remove Pigmentation From Face: स्किन की प्रॉब्लम्स से काफी लोग परेशान रहते हैं, क्योंकि से फेस की ब्यूटी पर काफी बुरा असर होता है, इसके लिए एजिंग, हार्मोंस, जेनेटिक रीजन, स्किन डैमेज और कई अन्य कारण जिम्मेदार होते हैं. कई लोग पिगमेंटेशन को हटाने के लिए महंगे केमेकिल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे फायदे की जगह नुकसान हो जाता है. अगर आप भी ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं तों इससे निजात पाने के लिए आप एक खास तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस ऑयल की मदद से कई तरह के दाग धब्बे भी गायब हो जाते हैं.

इस तेल की मदद से दूर होगी झाइयां

हम बात कर रहे हैं बादाम के तेल (Almond Oil) की जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है, इसका इस्तेमाल बालों से लेकर त्वचा के लिए होगा. इसे कुकिंग ऑयल के तौर पर भी यूज किया जाता है. बादाम के तेल के तेल के साख विटामिन ई (Vitamin E) की कैप्सूल की भी मदद लें क्योंकि ये वो न्यूट्रिएंट है झाइयों के खिलाफ असरदार तरीके से काम करता है. इसके लिए आप एक कटोरी में बादाम का तेल लें और इसके साथ विटामिन ई की कैप्सूल मिक्स कर लें. इस मिक्चर को रात के वक्त सोने से पहले फेस पर अप्लाई करें. सुबह जागने के बाद चेहरे को धो लें. हफ्ते में करीब 3 बार इस प्रॉसेस को अपनाएंगे इसका इफेक्ट महीनेभर में नजर आ जाएगा.

इन घरेलू नुस्खे को करें ट्राई

1. बादाम के तेल (Almond Oil) के अलावा आप पिग्मेंटेशन को हटाने के लिए कुछ और तरीके भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप आलू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते है. आप आलू के छिलके उतार दें और इस क्रश करके रस निकाल लें. अब रस को रूई के गोलों की मदद से चेहरे पर लगाएं और सूखने का इंतजार करें. आखिर में फेस को साफ पानी से धो लें.

2. खीरे का इस्तेमाल भी आप पिगमेंटेशन को हटाने के लिए कर सकते हैं. इसके लिए खीरे को स्लाइस करके काट लें और चेहरे पर रख लें या फिर इसके रस को निकालकर फेस पर लगा लें और सूखने के बाद चेहरा धो लें.

3. पानी की कमी से भी चेहरे पर झाइयां आ सकती हैं, इसलिए बॉडी को हमेशा हाइड्रेट रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, ज्यादात हेल्थ एक्सपर्ट एक दिन में 8 ग्लास पानी पीने की सलाह देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

