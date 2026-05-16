बादाम या नारियल तेल, बालों की ग्रोथ के लिए क्या है ज्यादा बेहतर?

बालों की देखभाल के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं. केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन के बाद भी बालों में कुछ खास असर देखने को नहीं मिलता है. हेयर ग्रोथ के लिए आप नारियल तेल या बादाम के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बादाम या नारियल तेल क्या है ज्यादा बेहतर.
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बालों की देखभाल के लिए बादाम का तेल या फिर नारियल का तेल फायदेमंद माना जाता है. दादी-नानी अक्सर बालों की देखभाल के लिए बादाम या नारियल तेल लगाने की सलाह देती आई हैं. बालों के तेल लगाने से हेयर ग्रोथ होता है. बालों की देखभाल के लिए आप नारियल या बादाम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बालों की देखभाल के लिए कौन सा तेल ज्यादा बेहतर है.
नारियल बालों के लिए बेहद फायदेमंद होता है. नारियल तेल को सुपरफूड माना जाता है. नारियल तेल में लौरिक एसिड होता है जो कि बालों को मॉइश्चराइज करने का काम करता है. रिपोर्ट के अुसार नारियल तेल लगाने के बालों का प्रोटीन लॉस कम होता है. जिससे बाल मजबूत होते हैं और टूटना कम होता है. नारियल तेल में एंटी-फंगल और एंटी-बैक्टीरियल के गुण पाए जाते हैं जो कि डैंड्रफ को दूर करने में मददगार है.
बादाम के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ई और मैग्नीशियम पाया जाता है. विटामिन ई बालों को धूप और प्रदूषण से बचाता है. बादाम तेल लगाने के जड़े मजबूत होती है. कंघी करते समय बालों का टूटना कम होता है. बादाम का तेल लगाने से बाल चमकदार और सुलझे हुए दिखते हैं. अगर आपकी स्कैल्प पर खुजली या सूजन होती है तो आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.
आप बालों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल नारियल तेल जड़ों को मजबूत बनाता है. नारियल तेल बालों को टूटने से रोकता है. जब बालों का टूटना कम होता है बाल घने और लंबे होते हैं. अगर आपके बाल बहुत पतले हैं तो आप बादाम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह हल्का होता है और बालों को चिपचिप किए बिना उन्हें पोषण देता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.