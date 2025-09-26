Advertisement
trendingNow12938093
Hindi Newsलाइफस्टाइल

बादाम या अखरोट? बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए कौन है ज्यादा, जानें इसके पीछे का सच

Dry Fruits for Children Brain Growth: बादाम और अखरोट दोनों ही ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. खासकर बच्चों की ब्रेन ग्रोथ के लिए माता-पिता बच्चों को ये ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं. इस खबर में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद है.

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Sep 26, 2025, 10:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बादाम या अखरोट? बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए कौन है ज्यादा, जानें इसके पीछे का सच

Almonds vs Walnuts: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी और तेज दिमाग वाला हो. ऐसे में बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए सही खान-पान बेहद जरूरी होता है. ब्रेन हेल्थ के लिए बादाम और अखरोट दोनों ही ड्राई फ्रूट्स काफी फायदेमंद होते हैं. ये ड्राई फ्रूट्स पोषण से भरपूर होते हैं. लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चे के दिमाग के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट ज्यादा बेहतर है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बादाम और अखरोट के फायदे क्या होते हैं और आपके बच्चे के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है. 

 

बादाम
बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो ब्रेन हेल्दी के लिए बेहद फायदेमंद है. विटामिन E से भरपूर बादाम बच्चों की याददाश्त और ब्रेन ग्रोथ में मदद करता है. इसमें मैग्नीसियम और हेल्दी फैट्स भी पाए जाते है जो ब्रेन की नसों को मजबूत बनाते हैं. रोजाना 4 से 5 भीगे बादाम खाने से बच्चों की फोकस और कंसन्ट्रेशन बेहतर होती है. इसके साथ यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

अखरोट
अखरोट भी ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. अखरोट में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाए जाते हैं, जो ब्रेन सेल्स ग्रोथ में मदद करता है. इसके साथ-साथ यह ब्रेन की क्षमता को बेहतर करने में करागर है. अखरोट बच्चों की मेंटल थकान और स्ट्रेस से बचाने में मददगार है. अखरोट में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन भी पाया जाता है, जो बच्चों की नींद बेहतर करने में मदद करता है. 

 

कौन सा बेहतर है?
दरअसल बादाम और अखरोट दोनों ही अपने-अपने जगह पर बेहतर है और दोनों की ब्रेन ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है. लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उसे भीगे हुए बादाम दे सकते हैं. वहीं अगर बच्चा थकावट या स्ट्रेस महसूस करता है, तो उन्हें अखरोट देना जरूरी है. हालांकि बेहतर तो यही है कि आप बच्चे को दोनों ही दें. 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

TAGS

almonds vs walnutsalmonds or walnuts more beneficial

Trending news

यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
air force mig 21
तुम्हें भूलेगा नहीं ये देश! चीन के जख्मों के बीच समुद्र से आया था युद्ध का घोड़ा
;