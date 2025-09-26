बादाम या अखरोट? बच्चे के ब्रेन ग्रोथ के लिए कौन है ज्यादा, जानें इसके पीछे का सच

Almonds vs Walnuts: हर माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हेल्दी और तेज दिमाग वाला हो. ऐसे में बच्चे की ब्रेन ग्रोथ के लिए सही खान-पान बेहद जरूरी होता है. ब्रेन हेल्थ के लिए बादाम और अखरोट दोनों ही ड्राई फ्रूट्स काफी फायदेमंद होते हैं. ये ड्राई फ्रूट्स पोषण से भरपूर होते हैं. लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बच्चे के दिमाग के लिए कौन सा ड्राई फ्रूट ज्यादा बेहतर है. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे कि बादाम और अखरोट के फायदे क्या होते हैं और आपके बच्चे के लिए कौन सा ज्यादा बेहतर है.

बादाम

बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है, जो ब्रेन हेल्दी के लिए बेहद फायदेमंद है. विटामिन E से भरपूर बादाम बच्चों की याददाश्त और ब्रेन ग्रोथ में मदद करता है. इसमें मैग्नीसियम और हेल्दी फैट्स भी पाए जाते है जो ब्रेन की नसों को मजबूत बनाते हैं. रोजाना 4 से 5 भीगे बादाम खाने से बच्चों की फोकस और कंसन्ट्रेशन बेहतर होती है. इसके साथ यह इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है.

अखरोट

अखरोट भी ब्रेन हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. अखरोट में अल्फा-लिनोलेनिक एसिड पाए जाते हैं, जो ब्रेन सेल्स ग्रोथ में मदद करता है. इसके साथ-साथ यह ब्रेन की क्षमता को बेहतर करने में करागर है. अखरोट बच्चों की मेंटल थकान और स्ट्रेस से बचाने में मददगार है. अखरोट में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन भी पाया जाता है, जो बच्चों की नींद बेहतर करने में मदद करता है.

कौन सा बेहतर है?

दरअसल बादाम और अखरोट दोनों ही अपने-अपने जगह पर बेहतर है और दोनों की ब्रेन ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है. लेकिन अगर आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहा है, तो उसे भीगे हुए बादाम दे सकते हैं. वहीं अगर बच्चा थकावट या स्ट्रेस महसूस करता है, तो उन्हें अखरोट देना जरूरी है. हालांकि बेहतर तो यही है कि आप बच्चे को दोनों ही दें.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.