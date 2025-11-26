Advertisement
trendingNow13019579
Hindi Newsलाइफस्टाइल

स्किन को टाइट करने में मदद करता है फिटकरी, जानें इसके फायदे!

फिटकरी स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आयुर्वेद में फिटकरी को औषधि माना जाता है. फिटकरी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. यह स्किन को टाइट करती है.

Written By  IANS|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स्किन को टाइट करने में मदद करता है फिटकरी, जानें इसके फायदे!

फिटकरी दिखने में चाहे एक छोटी-सी सफेद पत्थर हो, लेकिन आयुर्वेद में इसे बेहद चमत्कारी औषधि माना गया है. ज्यादातर लोग फिटकरी को सिर्फ पानी साफ करने या शेविंग के बाद लगाने की चीज समझते हैं, लेकिन इसका असली आयुर्वेदिक रहस्य इससे कहीं ज्यादा गहरा है. आयुर्वेद में फिटकरी को 'रूप, रोग और रक्षा' इन तीनों में उपयोगी बताया गया है. यह आपके लुक्स सुधारने से लेकर छोटे-मोटे संक्रमण दूर करने और शरीर को सुरक्षित रखने तक कई तरह से काम आती है.

फिटकरी के गुण
सबसे पहले बात करते हैं इसके एंटीसेप्टिक गुणों की. अगर कट, खरोंच या हल्का घाव हो जाए, तो फिटकरी पानी में हल्का घोल बनाकर लगाने से काफी राहत मिलती है. यह संक्रमण को रोकने में मदद करती है और घाव जल्दी भरने लगता है. दूसरी बड़ी खासियत है दांत और मसूड़ों की समस्या में इसका उपयोग. गुनगुने पानी में थोड़ी-सी फिटकरी मिलाकर कुल्ला करने से बदबू, मसूड़ों की सूजन और पायरिया जैसी दिक्कतों में आराम महसूस होता है.

स्किन के लिए है फायदेमंद
फिटकरी त्वचा के लिए भी फायदेमंद है. यह स्किन को टाइट करती है, रोमछिद्रों को साफ करती है और चेहरे पर आने वाले छोटे-मोटे पिंपल्स को कम करने में मदद करती है. चेहरे पर हल्का फिटकरी पानी लगाकर कुछ देर छोड़ दें, फिर धो लें. इससे स्किन फ्रेश और टाइट महसूस होती है. यही नहीं, जिन लोगों को बगल में या पैरों में पसीना और बदबू की समस्या रहती है, उनके लिए भी फिटकरी किसी छोटी घरेलू दवा से कम नहीं. फिटकरी मिले पानी में पैरों को कुछ मिनट डुबोकर रखें, बदबू कम होने लगती है.

Add Zee News as a Preferred Source

दवा की तरह इस्तेमाल
फिटकरी का एक और बड़ा उपयोग है पानी को शुद्ध करना. यह पानी में मौजूद अशुद्धियों को नीचे बैठा देती है, जिससे पानी साफ दिखने लगता है. ग्रामीण इलाकों में यह तरीका आज भी खूब चलता है. हालांकि, हर दवा की तरह फिटकरी का उपयोग भी समझदारी से करना चाहिए. इसे सामान्यत: बाहरी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित माना जाता है, लेकिन ज्यादा मात्रा में सेवन करना हानिकारक हो सकता है. अगर किसी बीमारी या अंदरूनी समस्या के लिए इसे लेने की सोच रहे हों, तो पहले किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह जरूर लें.

इनपुट-आईएएनएस

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

About the Author
author img
IANS

TAGS

lifestylehealth tips

Trending news

पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस